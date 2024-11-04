Mardin'de Etkinlikler 10 Gün Yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mardin'de Etkinlikler 10 Gün Yasaklandı

Geniş Video İzle

Mardin Valiliği, 4-14 Kasım tarihleri arasında birçok etkinliği yasakladığını duyurdu.

04.11.2024 07:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Valiliği, il genelinde açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi gibi etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler haricindeki diğer programların 4-14 Kasım'da yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeninin sağlanması, Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ve saldırı olaylarının önüne geçmek, terör eylemlerinin ve suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla açık alanlarda yapılmak istenen toplanma, her türlü açık hava ve kapalı yer toplantıları, miting, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma ve nöbet eylemi, stant açma, çadır kurma, dron çekim faaliyetleri, anket yapılması, bildiri ve broşür dağıtılması, afiş ve pankart asma ve benzeri her türlü eylemin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Mardin il sınırları içerisinde 4 Kasım saat 07.00'den 14 Kasım saat 07.00'ye kadar 10 gün süre ile yasaklanmıştır."

Kaynak: AA

Mardin Valiliği, Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, mardin, Güncel, Hukuk, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Etkinlikler 10 Gün Yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:53 Gülistan Sönük: Belediye binamıza geçiyoruz hukuksuz hiçbir kararı tanımıyoruz Gülistan Sönük: Belediye binamıza geçiyoruz hukuksuz hiçbir kararı tanımıyoruz
08:27 Görevden alınan Ahmet Türk’ten ilk açıklama: Guinness Rekorlar Kitabı’na girdim herhalde Görevden alınan Ahmet Türk'ten ilk açıklama: Guinness Rekorlar Kitabı'na girdim herhalde
08:08 İçişleri Bakanlığı: Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum ataması yapıldı İçişleri Bakanlığı: Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum ataması yapıldı
07:28 Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı
07:14 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum ile AK Partili Başkan arasında Fenerbahçe polemiği Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum ile AK Partili Başkan arasında Fenerbahçe polemiği
16:37 Real Madrid’de kritik zirve: Arda Güler, Carlo Ancelotti ile yüzleşti Real Madrid'de kritik zirve: Arda Güler, Carlo Ancelotti ile yüzleşti
16:19 Ciro Immobile’den Beşiktaş’a kötü haber Ciro Immobile'den Beşiktaş'a kötü haber
16:16 Bijon anahtarı başına çarpan sürücü hayatını kaybetti Bijon anahtarı başına çarpan sürücü hayatını kaybetti
16:14 İspanya’da sel felaketi sonrası kral ve kraliçenin yüzüne çamur fırlattılar İspanya'da sel felaketi sonrası kral ve kraliçenin yüzüne çamur fırlattılar
15:48 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında
15:47 Konyaspor, RAMS Başakşehir’i sahasında 3-2 yendi Konyaspor, RAMS Başakşehir'i sahasında 3-2 yendi
15:33 Kerem Aktürkoğlu, bonservis bedeliyle Türk futbol tarihine geçecek Kerem Aktürkoğlu, bonservis bedeliyle Türk futbol tarihine geçecek
15:26 Çorum’daki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler Çorum'daki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler
15:26 Otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücü kazaya yol açtı: 3 ölü, 2 yaralı Otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücü kazaya yol açtı: 3 ölü, 2 yaralı
14:46 Çorum’da 5 katlı binada patlama 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı Çorum'da 5 katlı binada patlama! 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 09:24:20. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de Etkinlikler 10 Gün Yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.