Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Mardin\'de İsrail\'in Gazze\'ye saldırıları protesto edildi

Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları basın açıklamasıyla protesto edildi. Sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin öncülüğünde Şakir Nuhoğlu Camisi önünde bir araya gelen katılımcılar İsrail karşıtı slogan attı. İsrail'in Filistin halkına yönelik katliam gerçekleştirdiği belirtildi. Saldırıların her gün arttığı vurgulandı. Açıklamanın ardından dua edildi.

31.05.2024 14:47
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Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları basın açıklamasıyla protesto edildi.

Bazı sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin öncülüğünde merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi önünde bir araya gelen katılımcılar İsrail karşıtı slogan attı, tekbir getirdi.

Mardin İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Necmeddin Başboğa, grup adına yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in aylardır kadın, çocuk, yaşlı demeden Filistin halkına yönelik katliam gerçekleştirdiğini söyledi.

İsrail'in saldırılarını her gün daha da ileriye taşıdığını ifade eden Başboğa, şunları kaydetti:

"İsrail insanlık düşmanıdır, bölge ve dünya barışına en büyük engeldir. İsrail hukuk ve adaleti yok saymaktadır, hukuk ve insanlık değerlerini çiğnemeyi adet haline getirdiği için de bütün dünyada lanetlenmektedir. Refah'taki İsrail vahşeti İsrail'in ne ilk ne de son eylemidir. Filistinli mazlum kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, onların haklı davalarına destek olduğumuzu haykırmak için buradayız. Bu ses ve duruşumuz güçlenerek devam etmelidir."

Açıklamanın ardından, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi - Son Dakika

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