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Mardin'de İsrail protestosu

Mardin\'de İsrail protestosu

MARDİN'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları Cuma namazı çıkışında protesto edildi.

14.02.2025 14:51  Güncelleme: 14:54
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MARDİN'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları Cuma namazı çıkışında protesto edildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın öncülüğünde merkez Artuklu ilçesi Şakir Nuhoğlu Cami önünde Cuma namazı çıkışında bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine slogan attı. Burada katılımcılar adına konuşan Mardin İHH Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Mücahit Yıldız, İsrail'in, 15 ay boyunca Filistin'de insanlık dışı saldırılarda bulunduğunu söyledi.

İsrail'in saldırılarında 61 binden fazla Filistinlinin şehit olduğunu söyleyen Yıldız, "İşgalciler, Gazze'de insan haklarını ve savaş hukukunu hiçe sayarak çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin saldırılarda bulundu. 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasından bu yana, ateşkese uymayan işgal rejimi İsrail, düzenlediği saldırılarla çok sayıda Filistinliyi katletmeye devam etti. Hiçbir sınır gözetilmeksizin yapılan İsrail saldırıları sebebiyle Gazze'de her yerde enkaz yığınları var. Siyonistler saldırılarında; camileri, hastaneleri, okulları ve sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Beyaz bayrak açan siviller dahi üzerlerine ateş açılarak katledildi. İşgalciler, kullanılması uluslararası sözleşmelerce yasaklanmış bombaları aralıksız olarak Gazze'ye yağdırdı. İnsanlık tarihinde örneğine az rastlanır bir zulüm, tüm dünyanın gözleri önünde yaşandı ve ne yazık ki yaşanmaya da devam ediyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, Gazze'ye yönelik olarak yaptığı açıklamalarla İsrail zulmüne arka çıkıyor. Siyonistlere destek verdiğinin altını çiziyor. Gazze'yi satın almaktan, Gazze'yi ABD yetkisi altına almaktan söz ederken, kanlı ve karanlık iş birlikleriyle, binlerce kilometre öteden Ortadoğu'yu dizayn etmeye çalışıyor" dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Donald Trump, Politika, İsrail, Mardin, Güncel, Gazze, Son Dakika

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