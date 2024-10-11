Mardin'de Kadın Cinayetlerine Protesto - Son Dakika
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Mardin'de Kadın Cinayetlerine Protesto

Mardin\'de Kadın Cinayetlerine Protesto

İHH kadınları, İstanbul'daki cinayetlere karşı duydukları acıyı basın açıklamasıyla ifade etti.

11.10.2024 16:16
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Mardin'de İHH İnsani Yardım Vakfı üyesi kadınlar kadın cinayetlerini basın açıklaması ile protesto etti.

Mardin İHH İnsani Yardım Vakfı önünde bir araya gelen Mardin İHH Kadın Kolları Başkanı Sümeyye Güneş ve vakfa üye kadınlar, İstanbul'da İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in öldürülmesine tepkisini dile getirdi.

Güneş, gazetecilere, iki genç kızın öldürülmesinden duydukları üzüntüyü dile getirerek, "Sorumluluk taşıyan herkes bu acıyı derinden hissedip gereken adımları atmalıdır. Şefkate ve merhamete sığınmalı, bu acıları paylaşarak bir daha yaşanmaması için somut tedbirler almalıyız. Vicdanın, merhametin ve şefkatin rehberliğinde, cinayet, vahşet ve istismar gibi insani değerleri yok sayan her türlü eyleme ve zihniyete karşı mücadele etmeliyiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Kadın Cinayetlerine Protesto - Son Dakika

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