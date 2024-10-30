Mardin\'de örtü yangını kontrol altına alındı

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MARDİN'in Yeşilli ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yeşilli ilçesine bağlı kırsalı Karşıyaka Mahallesi'nde, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,