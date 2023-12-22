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Mardin'de tarihi yapıların yıkımı sürüyor - Son Dakika
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Mardin'de tarihi yapıların yıkımı sürüyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla, Mardin'in tarihi görünümünü ve kültürel dokusunu bozan betonarme yapıların yıkımına devam ediyor. Şu ana kadar 185 bağımsız yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Mardin\'de tarihi yapıların yıkımı sürüyor
22.12.2023 - 11:37,  Güncelleme: 11:41
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Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Mardin'in tarihi görünümünü ve kültürel dokusunu bozan, sit alanı içerisinde yer alan betonarme yapıların yıkımları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mardin, tarihi taş yapıları ile yüzyıllardan beridir ayakta kalan, içerisinde barındırdığı kültürel yapıyı ilmek ilmek dar taş sokaklarında yansıtan, tarihi miras olarak günümüze kadar gelen bu tarihi dokuyu gelecek nesillere daha görünür bir şekilde aktarmak adına başlatılan çalışmada betonarme yapılar yıkılıyor.

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca, Teker Mahallesi'nde 4 katlı ve 3 katlı yapının betonarme eklentilerinin yıkımı tamamlandı.

Teker Mahallesi'nde 4 katlı binanın 2 bağımsız betonarme eklentisinin yıkımı başladı.

Proje kapsamında, her yıl on binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen Mardin'de şu ana kadar toplam 47 bina olmak üzere 185 bağımsız yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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