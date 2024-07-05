Mardin'de terör örgütlerine yönelik 22 operasyon düzenlendi

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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, geçen ay ilde PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik 22 operasyon düzenlendiğini belirterek, "Operasyonlarda gözaltına alınan 26 kişiden 7'si tutuklanmıştır." dedi.

Vali Akkoyun, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Albay Taner Özdemir ile Valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda, emniyet ve jandarma teşkilatını özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Milletin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı kararlı mücadelelerinin devam ettiğini ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

"Geçen ay ilimizde PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik toplam 22 operasyon düzenlenmiştir. Operasyonlarda gözaltına alınan 26 kişiden 7'si tutuklanmıştır. Terörle birlikte organize suç çetelerine yönelik de operasyonlarımız da kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda ilimizde 5 operasyon düzenlenmiş, 5 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde yapılan terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında, uzun namlulu silah, 5 ruhsatsız av tüfeği, 24 ruhsatsız tabanca ve 38 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir."

Düzensiz göçle mücadelenin de kararlılıkla sürdüğünü dile getiren Akkoyun, haziran ayı içerisinde Suriye'den ülkeye yasa dışı yollarla geçmeye teşebbüs eden 247 kişinin hudut birlikleri tarafından hudut hattı ötesinde engellendiğini, sınırı geçmeye teşebbüs eden 16 kişinin de sınırda görev yapan birlikler tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerine teslim edildiğini belirtti.

Akkoyun, Suriye'den ülkeye geçmeye teşebbüs eden ve terör örgütü mensubu oldukları tespit edilen 3 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı bilgisini paylaştı.

Bağımlılıkla mücadele çalışmaların da devam ettiğine işaret eden Akkoyun, bu kapsamda geçen ay 65 operasyon düzenlendiğini bu operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ünün tutuklandığını aktardı.

Akkoyun, kaçakçılıkla mücadele kapsamında da haziran ayı içerisinde 30 operasyon düzenlendiğini, 34 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını ifade etti.

Huzur ve güven uygulamaları kapsamında da aranan 330 kişinin güvenlik güçleri tarafından yakalandığını belirten Akkoyun, trafik denetimlerinde ise geçen ay 278'i okul servis aracı olmak üzere toplam 94 bin 851 aracın denetlendiği bildirdi.

Akkoyun, şunları söyledi:

"Yaralanma ve ölümlü trafik kazalarını en aza indirmek konusunda trafik kurallarına uyulması hayati öneme sahip. Bu amaçla aşırı hız, alkollü araç kullanımı, sürüş sırasında cep telefonu kullanarak sürücünün dikkatinin dağılması, kırmızı ışık ihlalleri, trafik işaret ve işaretçilerine uyulmaması, emniyet kemerlerini kullanmamak maalesef acı sonuçlara neden olmakta. Kolluk kuvvetlerimiz şehirlerarası otobüs terminalleri ile yol kontrol noktalarında gerekli bilgilendirmeleri aralıksız sürdürmekte. Şehirler arası ulaşımda görev yapan sürücülerimizden de düzenli olarak araçlarının bakım ve kontrolünü sağlamaları, emniyet kemeri kullanma, vatandaşlarımıza güvenli bir seyahat sunma konusunda hassasiyet bekliyoruz."

Son zamanlarda artan yangınların ekili alanlara, tarlalara ve çevreye zarar verirken bazen de telafisi olmayan sonuç ve acılara sebep olabildiğine dikkati çeken Akkoyun, tarım faaliyetleri sırasında anız yakmanın toprağın verimliliğini azaltarak ekosisteme ve insan sağlığına ciddi zararlar verdiğini vurguladı.

Akkoyun, çiftçilere anız yakmamaları ve bu konuda daha bilinçli hareket etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine değinen Akkoyun, şöyle dedi:

"15 Temmuz ruhunu her daim diri tutmak, demokrasimize ve bağımsızlığımıza sahip çıkmak amacıyla Mardin Valiliğimiz, kaymakamlıklarımız ve tüm kurumlarımızla hafta boyunca çeşitli anma etkinlikleri düzenleyeceğiz. Bu vesileyle başta 15 Temmuz hain darbe girişiminde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum."