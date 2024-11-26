Mardin'e İlk Kar Yağışı

Güncel

Mardin'de mevsimin ilk karı yağdı

MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı başladı.

Türkiye'nin bir çok kentini etkisi altına alan kar yağışı Mardin'de de başladı. Mazıdağı ilçe merkezi ve kırsal alanlarda etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Kar yağışı ile birlikte trafikte seyreden sürücüler kontrollü bir şekilde ilerlerken, yetkililer de yola çıkacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.