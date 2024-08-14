Marinada Teknedeki Yangın Diğer Teknelere de Sıçradı

Güncel

MARİNADA TEKNEDEKİ YANGIN DİĞER TEKNELERE DE SIÇRADI

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde marinada bağlı teknede başlayan yangın, yanındaki 2 tekneye daha sıçradı. Hızlı müdahalenin ardından yangın söndürülürken, 1 tekne tamamen yandı, 2 teknede hasar oluştu.

Kemer marinada bağlı Süleyman Aydoğmuş'a ait 'Hilal Ay' adlı ticari teknede, saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ahşap tekneden bir anda alevler yükselirken, görevli iki denizci marina görevlilerini uyardı. Marina görevlileri de yakındaki teknelerdekilere uzaklaşmaları için uyarıda bulundu. Bu sırada alevler, yanan teknenin yanındaki 2 teknenin tente ve gövde kısmına sıçradı. Bu iki teknenin yanı sıra diğer tekneler hızla bölgeden uzaklaştırıldı. Marinada konuşlu yangın söndürme teknesiyle alevlere ilk müdahale yapılırken, bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, alevlerin tamamen sardığı 'Hilal Ay' adlı tekneye müdahale etti. Söndürülen yangının ardından 'Hilal Ay' adlı tekne tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, diğer 2 teknede hasar oluştu. İtfaiyenin müdahalesi sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığı ve marina görevlileri tarafından da deniz kirliliğini önlemek amacıyla önlem alındı. İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı yangınla ilgili inceleme başlattı.