Mark Ruffalo: Tüm Ölümler Durmalıdır - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mark Ruffalo: Tüm Ölümler Durmalıdır

ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek için yaptığı paylaşımda, 'Tüm ölümler durmalıdır.' ifadesini kullandı. Ruffalo, sosyal medya hesabından, 'Gazze'de hayatları paramparça olan tüm masum çocuklar için tek yürek olarak diyoruz ki bizim adımızı kullanmayın. Tüm ölümler durmalıdır.' paylaşımında bulundu. Ruffalo'nun yaptığı video paylaşımında, Anadolu Ajansının (AA) 'Yılın Kareleri' oylamasına bu yıl dahil edilen ve İsrail yönetiminin 'savaş suçu' niteliğindeki saldırıları hakkında delil olarak kabul edilerek tarihe not düşen fotoğrafların bulunduğu 'Gazze: Kanıt' başlığı altındaki kategoride en çok oy alan Ali Jadallah'ın çektiği 'Son sığınak' başlıklı fotoğraf da yer aldı.

06.03.2024 00:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek için yaptığı paylaşımda, "Tüm ölümler durmalıdır." ifadesini kullandı.

Ruffalo, sosyal medya hesabından, "Gazze'de hayatları paramparça olan tüm masum çocuklar için tek yürek olarak diyoruz ki bizim adımızı kullanmayın. Tüm ölümler durmalıdır." paylaşımında bulundu.

"Bizim adımızı kullanmayın" mesajıyla bir video paylaşan Ruffalo, "Şu anda Gazze'de 6 yaşın altındaki her 2 çocuktan biri yetersiz besleniyor ve açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Filistin'de derhal ateşkes talep etmek için dünyaya katılın. İnsanlığımız buna bağlı. Başka bir dünya mümkün ve biz bunu gerçekleştirmeye söz veriyoruz." ifadesine yer verdi.

Ruffalo'nun yaptığı video paylaşımında, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına bu yıl dahil edilen ve İsrail yönetiminin "savaş suçu" niteliğindeki saldırıları hakkında delil olarak kabul edilerek tarihe not düşen fotoğrafların bulunduğu "Gazze: Kanıt" başlığı altındaki kategoride en çok oy alan Ali Jadallah'ın çektiği "Son sığınak" başlıklı fotoğraf da yer aldı.

ABD'li oyuncunun paylaştığı videoda, "Hükümetlerimiz tarafından bizim adımıza yapılan haksızlıklara direnmenin bizim sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz", "Bizim adımıza sonsuz bir savaş yürütmeyeceksiniz", "Daha fazla ölüm olamaz", "Bizim adımıza sivilleri bombalamayacak, daha fazla çocuğu öldürmeyecek ve tarihin isimsizlerin mezarları üzerinden akmasına izin vermeyeceksiniz" gibi ifadeler kullanıldı.

Kaynak: AA

Masum, Gazze, Sinema, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mark Ruffalo: Tüm Ölümler Durmalıdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya ve Elazığ'da mitinglere katılacak
    01:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya ve Elazığ'da mitinglere katılacak

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya'da Büyükşehir Belediyesi yanında ve Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda düzenleyeceği mitinglere katılacak. Mitingler saat 13.30'da Malatya'da ve saat 16.30'da Elazığ'da başlayacak.

  • Bayern Münih ve Paris Saint-Germain çeyrek finale yükseldi
    01:19 Bayern Münih ve Paris Saint-Germain çeyrek finale yükseldi

    UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Bayern Münih, Lazio'yu 3-0 mağlup ederken, Paris Saint-Germain ise Real Sociedad'ı 2-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

  • TCMB, sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı
    00:49 TCMB, sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi büyüme sınırlarını düşürerek sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı. TL ticari krediler için aylık büyüme sınırı yüzde 2'ye, ihtiyaç kredileri için yüzde 2'ye düşürülürken, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırı korundu. Ayrıca, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışıldığı belirtildi.


00:49 TCMB, sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı TCMB, sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı
00:20 Yeniden Refah Partisi Düzce adayı Davut Güloğlu, seçim çalışması sırasında vatandaşla tartıştı Yeniden Refah Partisi Düzce adayı Davut Güloğlu, seçim çalışması sırasında vatandaşla tartıştı
23:00 CHP lideri Özel, sorduğu soru sonrası reklama giden gazeteciye tepki gösterdi CHP lideri Özel, sorduğu soru sonrası reklama giden gazeteciye tepki gösterdi
22:41 Hizbullah, İsrail’e çok sayıda füzeyle saldırdı Hizbullah, İsrail'e çok sayıda füzeyle saldırdı
21:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri her damla kanın hesabını verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri her damla kanın hesabını verecek
22:29 Rusya ve Çin, Ay’da nükleer santral kuracak Rusya ve Çin, Ay'da nükleer santral kuracak
21:23 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı’nda konuştu: Gazze’nin etrafındaki abluka kırılmalı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nda konuştu: Gazze'nin etrafındaki abluka kırılmalı
20:07 Kaza yaparak 1 kişinin ölümüne neden 16 yaşındaki oğlunu Mısır’a kaçıran yazar Eylem Tok’tan ilk sözler Kaza yaparak 1 kişinin ölümüne neden 16 yaşındaki oğlunu Mısır'a kaçıran yazar Eylem Tok'tan ilk sözler
20:06 Sakarya’da çatıya çıkıp rastgele ateş açan eski polis memuru, ekipleri alarma geçirdi Sakarya'da çatıya çıkıp rastgele ateş açan eski polis memuru, ekipleri alarma geçirdi
19:08 Bitcoin, 69 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı Bitcoin, 69 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı
18:52 Antalya’da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi Antalya'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
18:36 Instagram ve Facebook’a erişim sorunu çözüldü Instagram ve Facebook'a erişim sorunu çözüldü
17:57 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 01:28:07. #1.11#
SON DAKİKA: Mark Ruffalo: Tüm Ölümler Durmalıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement