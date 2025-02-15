Arnavutköy'de alışveriş yaptığı markette sahte dolarla ödeme yapan yabancı uyruklu şüpheli güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde markette alışveriş yapan yabancı uyruklu bir kişi, Türk lirası olmadığını belirterek dolarla ödeme yapmak istedi.
Dolarla ödemeyi kabul eden market sahibi, 800 lira tutarındaki alışverişi karşılığında 100 dolar veren müşteriye para üstünü lira olarak ödedi.
Marketçi ertesi gün döviz bürosuna gittiğinde, bozdurmak istediği doların sahte olduğunu öğrendi.
Şikayet üzerine çalışma yapan polis, marketin güvenlik kamerası kaydını inceledi.
Kayıtta, sahte doları marketçiye veren şüphelinin cüzdanında başka dolarların da bulunduğu görüldü.
Şüpheliyi arayan polisin çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Markette Sahte Dolarla Ödeme Yapan Şüpheli Aranıyor - Son Dakika
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