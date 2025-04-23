Marmara\'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem

'SINIRDA OLAN BİR DEPREM'

DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Marmara Denizi'ndeki 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Deprem Kuzey Anadolu Fayı üzerinde meydana geldi. Silivri'ye yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta. Büyüklüğü ortalama 6 civarında. Mal ve can kaybımız yok. Sınırda olan bir deprem. 6 büyüklüğü bir eşik değer. Ülkemiz için orta büyüklükte bir deprem. Büyük bir deprem değil ama geniş bir alanda hissedildi. Bu da sığ odaklı bir deprem olmasından kaynaklı. 300 kilometre yarıçaplı alandaki herkes sallanır" dedi.

FAYIN ÜZERİNDE DEPREMİN ŞİDDETİ 7.7 OLARAK ÖLÇÜLMÜŞ

Depremin büyük İstanbul depremi olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Sözbilir, "Bu deprem büyük İstanbul depremi değil, o fayın üzerindeki bir deprem. Küçük ölçekli bir fay kırıldı. Onun da bir kısmı kırıldı. Fay eğer parça parça bu tarz depremlerle kırılırsa büyük İstanbul depreminin oluşma olasılığı azalır. Gerçekleşme olanağı azalır. Çünkü kırılacak fay kalmaz. Gelecekte de fayın bu büyüklükteki depremlerle kırılması iyi olur. Artçı depremler bir hat boyunca ilerliyor. Faydaki engellerin hepsi kırılıncaya kadar artçı depremler devam eder" ifadelerini kullandı.

Depremin şiddetinin fay üzerinde 7.7 olarak ölçüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Sözbilir, "Şiddet haritasına göre fayın üzerinde depremin şiddeti 7.7 olarak ölçülmüş. Fayın üzerinde olsaydık can veya mal kaybı yaşardık. Faydan 25 kilometre uzakta olduğumuz için 6 şiddetinde hissetmişiz ve çok büyük bir problem olmamış" diye konuştu.

Tolga TAHÇI/İZMİR,