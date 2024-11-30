Marmara'da Fırtına Uyarısı - Son Dakika
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Marmara'da Fırtına Uyarısı

Meteoroloji, yarın Marmara Bölgesi'nde etkili fırtına bekliyor. Rüzgarın kuvveti 6-8 olacak.

30.11.2024 14:47
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Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde yarın etkili olması beklenen fırtınaya ilişkin uyarıda bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinde bölgenin batısında, akşam saatlerinde genelinde, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, 2 Aralık Pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

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