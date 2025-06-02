Marmara Denizi ve Müsilaj Kabusu Paneli Düzenlendi - Son Dakika
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Marmara Denizi ve Müsilaj Kabusu Paneli Düzenlendi

02.06.2025 11:29  Güncelleme: 12:21
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Bandırma Belediyesi tarafından düzenlenen panelde, Marmara Denizi'nin ekolojik sağlığı ve müsilaj sorunu üzerine uzmanlar bilgi verdi. Panelde çevresel tehditler ve sürdürülebilir çevre politikalarının önemi vurgulandı.

(BALIKESİR) - Bandırma Belediyesi tarafından "Marmara Denizi ve Müsilaj Kabusu" başlığıyla düzenlenen panelde, alanında uzman isimler Marmara Denizi'nin ekolojik sağlığı ve müsilaj sorununun çözüm yolları üzerine konuştu.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Marmara Denizi ve Müsilaj Kabusu" isimli panelde; CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, eski CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça bilgi ve görüşleriyle katılımcılara ışık tuttu.

Panelde, Marmara Denizi'nde artış gösteren çevresel tehditler, özellikle müsilaj (deniz salyası) sorunu detaylı biçimde ele alındı. Uzmanlar, denizin ekolojik yapısındaki bozulmanın nedenlerini, mevcut durumu ve alınması gereken önlemleri bilimsel veriler ışığında değerlendirdi. Ayrıca, sürdürülebilir çevre politikaları ve bölgesel iş birliklerinin önemi vurgulandı.

Mirza, konuşmasında Marmara'nın korunmasının sadece Bandırma için değil, tüm Türkiye için hayati önem taşıdığını belirtti. Panelin sonunda katılımcı konuşmacılara teşekkür plaketleri takdim edildi.

Panelin ardından yapılan değerlendirmelerde, çevre bilincinin artırılması, süreçte yerel yönetimlerin aktif rol alması ve halkın sürece dahil edilmesi konularında görüş birliğine varıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmara Denizi ve Müsilaj Kabusu Paneli Düzenlendi - Son Dakika

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