Marmara Depremi'nin 27. Yıldönümü Anma Programı
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, 1999 Marmara Depremi anıldı. Programa yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.
Kaymakamlık ve belediye tarafından Kültür Park Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Programa, Vali Mehmet Makas, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Kaymakam Mehmet Bircan, Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
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