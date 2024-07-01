Marmaraereğlisi Belediyesi İki Yeni Seyir İskelesi Açtı

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(TEKİRDAĞ)- Marmaraereğlisi Belediyesi, yeni açtığı iki yeni seyir iskelesi için tören düzenledi. Törene vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi.

Marmaraereğlisi Belediyesi, ilçe merkezine ve Kamaradere Mahallesi sahiline kazandırdığı iki yeni seyir iskelesi ile vatandaşlara bir sosyal alan daha sundu. Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, "Bu projelerle ilçemize hem estetik bir değer kazandırmayı hem de vatandaşlarımıza yeni sosyal alanlar sunmayı hedefledik" dedi. Belediye'nin, vatandaşların keyifle vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturmak için çalışmalarına devam edeceğini belirtildi.

Belediye Başkanı Bozkurter, törende şunları söyledi:

"Açılışımıza katılarak bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Marmaraereğlisi sizinle güzel. Hep birlikte daha güzel anılara imza atacağız ve Marmaraereğlisi'ni daha da güzelleştirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Süleymanpaşa'da, Çorlu'da ne varsa, yetmez İstanbul'da Bakırköy'de ne varsa Marmaraereğlisi'nde de o olacak. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Yeni sosyal alanımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz. Herkesi bu güzel alanda keyifli vakit geçirmeye davet ediyoruz."

Yeni seyir iskeleleri, sahilde yürüyüş yapan, deniz manzarasının keyfini çıkarmak ve fotoğraf çekmek isteyen vatandaşlar için bir durak noktası oldu.