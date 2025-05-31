Marmaray'da Baba Darbedildi: 1 Tutuklama

İstanbul Maltepe'de çocuklarının yanında darbedilen babaya saldırarak burnunu kıran şüpheli tutuklandı.

Marmaray'da iki çocuğuyla yolculuk yapan baba D.E. (46), yer verme meselesi nedeniyle kadınla tartıştığı sırada iki erkek yolcunun yumruklu saldırısına uğradı.

Burnu kırılan D.E. iki çocuğuyla Yalı Mahallesi Süreyya Plajı Tren İstasyonu'nda Marmaray'dan indi.

Tarafların istasyonda yeniden kavga etmesi üzerine araya güvenlikçiler girerken korkan çocukları diğer yolcular sakinleştirmeye çalıştı.

Baba D.E'nin şikayeti üzerine haklarında "kasten yaralama" suçundan işlem başlatılan şüpheliler İ.A. (22) ve E.D. (50) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen İ.A. serbest bırakıldı.

Diğer şüpheli E.D, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçuyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, yaşanan tartışma ve kavga anı bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tarafların ifadeleri

Gözaltına alınan şüpheli E.D. ifadesinde, müştekinin trendeki bir kadına bağırması üzerine tartıştıklarını ve yaşanan olaydan pişman olduğunu söyledi.

Şüpheli İ.A. ise müşteki D.E. ile kavga eden şüpheli E.D'yi ayırdığı sırada, D.E'nin kendisini iteklemesi nedeniyle kavgaya dahil olduğunu savundu.

Müşteki D.E. ise ifadesinde, trende bir kadını yol vermediği için uyardığı esnada, bir erkek yolcunun "Neden bayana bağırıyorsun?" diyerek kendisini darbettiğini sonra da kaçtığını ileri sürdü.

Daha sonra başka bir erkek yolcu ile aralarında tartışma çıktığını aktaran D.E, hakaret ve tehdide maruz kaldığını belirterek şikayetçi oldu.

Şüphelinin savcılık ifadesi

Tutuklanan şüpheli E.D'nin savcılıktaki ifadesinde, "Ben Yenikapı durağından Marmaray trenine bindim. Bostancı durağına geldiğimde müşteki şahıs trene biniş yaptı. O esnada kapıda duran 18-20 yaşlarında kıza hakaret içerikli söylemlerde bulunarak kapıda durduğu için söylenmeye başladı. Ben ilk başlarda olaya karışmadım. Ancak ineceğim durak olan Küçükyalı durağına tren yanaştığında kapıya yöneldiğim sırada müştekinin bağırdığı ve aşağıladığı kızın ağladığını gördüm." şeklinde savunma yaptı.

Müştekiye dönerek, "Yaptığın oldu mu? Genç bir kızın kalbini kırdın. Bu kadar söylenmeye ne gerek vardı? Hoş mu oldu?'" dediğini belirten E.D, ifadesinde şunları kaydetti:

"Müşteki 'O bunu hak ediyor, az bile yaptım.' şeklinde yanıt verdi. Bana 'Sen kimsin? Sen karışma. İstediğimi söylerim, istediğimi yaparım.' dedi. Her kapıda insanların durduğunu kızın hatalı olmadığını anlatmaya çalıştım. Aramızda sözlü bir münakaşa başladı. İstasyona geldik, tam o sırada mavi gömlekli trenin içerisinde bulunan genç bir arkadaş müştekiye aynı şekilde bağırmaya, üzerine saldırmaya başladı. Ben yaklaşık 1,5 sene önce akciğer sönmesi nedeniyle entübe olmuştum, bu nedenle nefes darlığı çekmeye başladım. Yaşadığım heyecanla bir anda müştekiye vurdum. Daha sonra durağıma geldiğim için trenden indim. Olay nedeniyle pişmanım. Bugüne kadar herhangi bir suç kaydım yoktur. Bir anlık heyecanla yaşandı, ben şahsa bir kere vurdum. Üzerime atılı suçlamayı anlattığım haliyle kabul ederim."