Polis barikatına saldıran CHP'li başkana kamu davası - Son Dakika
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Polis barikatına saldıran CHP'li başkana kamu davası

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Polis barikatına saldıran CHP\'li başkana kamu davası
02.06.2025 21:06  Güncelleme: 22:17
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Polis barikatına saldıran CHP\'li başkana kamu davası
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Muğla Adliyesi önünde 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile birlikte aralarında CHP'li yöneticilerin de bulunduğu 5 kişiye, 'kamu görevlisine direnme' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçlarından kamu davası açıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto sırasında yaşanan olaylarla ilgili Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile 4 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

CHP'Lİ BAŞKANA KAMU DAVASI

Soruşturma kapsamında, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında 'kamu görevlisine direnme' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçlarından dava açıldı.

Polis barikatına saldıran CHP'li başkana kamu davası
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü

PARTİ YÖNETİCİLERİNE DE DAVA AÇILDI

Muğla CHP Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan hakkında 'kamu görevlisine direnme' ve 'kamu görevlisine karşı nitelikli yaralama', Marmaris Belediyesi Özel Güvenlik Sorumlu Amiri Ahmet Cemay Kocahan, belediye basın personeli Yağız Kalakoğlu ve CHP Muğla İl Başkan Yardımcısı Mehmet Barut hakkında da 'kamu görevlisine direnme' suçundan dava açıldığı kaydedildi.

POLİS BARİKATINA SALDIRMIŞTI

Kentte, 19 Mart'ta İBB'ye yönelik 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 86 kişinin gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanan partililer basın açıklaması yapmış, ardından Muğla Adliyesi'ne doğru yürümüştü.

Polis barikatına saldıran CHP'li başkana kamu davası

Protesto sırasında sıkılan biber gazından etkilenerek polis kalkanına yumruk atan ve bağıran Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca 'kamu görevlisine direnme' ve '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Polis barikatına saldıran CHP'li başkana kamu davası - Son Dakika

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