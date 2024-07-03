Marmaris'te 37 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Marmaris'te 37 Kaçak Göçmen Yakalandı

Marmaris\'te 37 Kaçak Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sahil güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda toplam 37 kaçak göçmen yakalandı. İki farklı bölgede gerçekleşen operasyonlarda 25 ve 12 kaçak göçmen yakalanırken, göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

03.07.2024 23:56
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MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, iki farklı bölgede toplam 37 kaçak göçmen, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri, dün saat 12.15 sıralarında Bozburun mevkisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye harekete geçen ekipler tarafından 25 kaçak göçmen yakalandı.

Dün saat 23.00 sıralarında ise Alagermesi koyunda bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini alarak bölgeye hareket eden sahil güvenlik ve jandarma ekipleri, 12 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

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