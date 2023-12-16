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Marmaris'te hafriyat kamyonu uçuruma devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Marmaris'te hafriyat kamyonu uçuruma devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Şükrü Sarıkaya'nın kullandığı hafriyat kamyonu uçuruma devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Sarıkaya'nın Elazığ'dan gelen içme suyu hattı çalışması için Marmaris'e geldiği belirtildi.

Marmaris\'te hafriyat kamyonu uçuruma devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti
16.12.2023 - 14:23,
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde hafriyat kamyonunun uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Şükrü Sarıkaya (58) idaresindeki 48 DC 752 plakalı hafriyat kamyonu, Turunç Mahallesi Dereözü mevkisinde uçuruma devrildi.

Ağır yaralanan sürücü, sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, kurtarılamadı.

Sarıkaya'nın, içme suyu hattı çalışması için Elazığ'dan geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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