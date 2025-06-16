Marmaris'te İtalyan Fotoğraf Sergisi Açıldı

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi ile İtalya'nın İzmir Konsolosluğu iş birliğinde düzenlenen "Peccioli: Bir Mevsim Hikayeleri" adlı fotoğraf sergisi, Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde ziyarete açıldı.

Marmaris Belediyesi ile İtalya'nın İzmir Konsolosluğu iş birliğiyle hayata geçirilen "Peccioli: Bir Mevsim Hikayeleri" adlı fotoğraf sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilen açılışa Belediye Başkanı Acar Ünlü, İtalya'nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışta konuşan Bianchi, "Sanat, bir dönüşüm aracıdır. Bu sergi, kültürler arası bir köprü kuruyor. Misafirperverliğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Ünlü ise Marmaris'i kültür ve sanat alanında marka kent yapma hedefiyle hareket ettiklerini belirterek, "Sanatın evrensel dili bu hedefimize ulaşmamızda çok önemli bir argüman. Sayın Konsolosumuza ve bu değerli sergiye emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

İtalyan fotoğraf sanatçıları Karim El Maktafi, Camilla Ferrari, Sara Scanderebech ve Riccardo Svelto'nun eserlerinin yer aldığı sergi, ziyaretçilerini İtalya'nın büyüleyici atmosferine doğru sanatsal bir yolculuğa çıkarıyor. Fotoğraf sanatı aracılığıyla iki ülke arasında bir köprü kuruyor. Siyah-beyaz ve renkli fotoğraflarla Peccioli'nin gündelik hayatı, kültürel dönüşümü ve sürdürülebilirlik projeleri izleyiciyle buluşturulurken aynı zamanda çağdaş İtalyan fotoğraf sanatının evrensel bir yüzünü Marmaris'e taşıyor.

Sergi, 11 Temmuz 2025 tarihine kadar Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde ziyaret edilebilecek.