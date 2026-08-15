Marmaris'te Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
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Marmaris'te Orman Yangınına Müdahale

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayan orman yangınına hava ve kara araçlarıyla müdahale ediliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Yalancıboğaz mevkisinde sahil kesiminde karadan ulaşımın olmadığı bir noktada çıkan yangın ormanlık alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ile Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, yangın bölgesinde inceleme yaptı.

Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada yangın ihbarının ardından 10 dakika içerisinde Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün hava araçlarıyla müdahaleye başlandığını söyledi.

Yangın çıkan arazinin çok dik olması nedeniyle karadan müdahalenin yapılamadığını dile getiren Akbıyık, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla alevlere ağırlıkla havadan ve denizden müdahale edildi. Ancak karadan da yol açma çalışmaları devam ediyor. Toplam 217 personel, 7 uçak, 16 helikopter, toplam 82 kara unsuruyla müdahale edildi. Müdahale sırasında Milli Savunma Bakanlığımız, Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdan da çıkarma gemileri ve helikopterlerden faydalandık. Çıkarma gemilerimiz arazözlerimiz ve yangın söndürme personelimizi yangın alanına intikal ettirdiler. Ayrıca sahil güvenlik botları personellerimizi yangın alanına intikal ettiriyor ve büyük su topu atan gemilerle de müdahale etmeye gayret ediyorlar."

Akbıyık, afet planı çerçevesinde Muğla'da ilgili kurumların da koordineli şekilde söndürme çalışmasına destek verdiğini anlattı.

Yangının üç kısmında enerjisinin düştüğünü, bir kısmında devam ettiğini belirten Akbıyık, "Şu anda gece görüşlü 3 helikopterimiz çalışıyor. Bu noktayı da inşallah hava araçlarımızla kontrol altına almayı hedefliyoruz. Bir miktar rüzgar var. Arazi çok dik, bu biraz işimizi zorlaştırıyor. Tüm kurumlarımızın unsurlarını kullanarak inşallah yangını en kısa sürede kontrol altına almaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Marmaris, İtfaiye, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika

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