Marmaris'te Üstyapı Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Marmaris'te Üstyapı Çalışmaları Başladı

Marmaris\'te Üstyapı Çalışmaları Başladı

Marmaris Belediyesi, yoğun yaya ve araç trafiğinin yaşandığı 68, 74 ve 91 sokaklarda üstyapı düzenlemesi için çalışmalara başladı. Kaldırım ve cep otoparkları gibi düzenlemeler yapılacak.

28.11.2024 10:57  Güncelleme: 11:00
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(MUĞLA) - İlçe genelinde sorunsuz bir üstyapı için çalışmalarına devam eden Marmaris Belediyesi, merkezde yaya ve araç yoğunluğunun en çok yaşandığı 68, 74 ve 91 sokaklarda çalışma başlattı.

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçenin sorunlu noktalarına neşter vurmaya devam ediyor. Bu çerçevede ilçenin merkez noktalarından olan 1 No'lu Sağlık Ocağı'nın arka sokaklarında çalışma başlatıldı. 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Sağlık Ocağı ve Meslek Yüksekokulu nedeniyle araç ve insan sirkülasyonunun oldukça yoğun olduğu Kemeraltı Mahallesi 68, 74 ve 91 sokakları kapsayan çalışmada üstyapı düzenlemesi gerçekleştirilecek.

Kaldırım, cep otoparkları gibi düzenlemelerin yapılacağı sokaklarda üstyapı rekreasyon çalışması da hayata geçirilecek.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de önceki gün başlanan yol çalışmasında incelemelerde bulundu. Marmaris Belediyesi olarak ilk etapta acil çözülmesi gereken noktalar başta olmak üzere sıkıntılı her yere neşter vuracaklarını söyleyen Başkan Ünlü, "Bu üç sokakta kaldırım olmaması nedeniyle yayalar büyük sorun yaşıyordu. Ayrıca cep parkları da olmadığı için trafikte de sıkıntı meydana geliyordu. Hem yayaların güvenle geçişini sağlamak hem de otopark yaparak trafiğin keşmekeş olmasını önlemek için bu çalışmayı başlattık. En kısa sürede çalışmayı tamamlayacağız. Halkımız da rahat bir nefes alacak" dedi.

Kaynak: ANKA

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