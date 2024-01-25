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Marmaris'te uyuşturucu operasyonunda Osmanlı dönemine ait gümüş sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Marmaris'te uyuşturucu operasyonunda Osmanlı dönemine ait gümüş sikke ele geçirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılan operasyonda, bir prefabrik konteynerde uyuşturucu ve Osmanlı dönemine ait bir gümüş sikke bulundu. Operasyonda ayrıca 4 kilo 700 gram skunk, 14 kök Hint keneviri, yetiştirme malzemeleri ve ekipmanları ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Marmaris\'te uyuşturucu operasyonunda Osmanlı dönemine ait gümüş sikke ele geçirildi
25.01.2024 - 17:47,  Güncelleme: 17:48
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MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde operasyon yapılan prefabrik konteynerde uyuşturucu ve Osmanlı dönemine ait 1 gümüş sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Marmaris Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.S.'nin prefabrik konteynerde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün akşam saatlerinde konteynere düzenlenen operasyonda 4 kilo 700 gram skunk, 14 kök Hint keneviri, 3 kenevir yetiştirme kabini, 6 raylı LED lamba, 6 vantilatör, 3 öğütme aparatı ve Osmanlı dönemine ait 1 gümüş sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan A.S.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
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