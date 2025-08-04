Marmaris ve Bodrum\'da Tekne Kazası

Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçesi açıklarında teknede yaralanan ve rahatsızlanan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında özel teknede bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Yaralı, Sahil Güvenlik ekibince tahliye edildi.
Bodrum ilçesi açıklarında da özel teknede rahatsızlanan kişinin tahliyesi, Sahil Güvenlik ekibince gerçekleştirildi.
Tahliye edilenler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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