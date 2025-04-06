Masak'tan Rapor Hazırlama Sürecine İlişkin İddialara Yanıt: Sürece Bakanlık Yönetim Mercilerinin Hiçbir Dahli Bulunmamaktadır

(ANKARA) - Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in baskısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturma kapsamında rapor hazırlandığı iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

MASAK tarafından, İBB'ye yönelik soruşturmalarla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'e verdiği vazifeyle, bizzat Mehmet Şimşek'in baskısıyla MASAK'ta rapor hazırlatıldı" iddiasına yönelik yazılı açıklama yapıldı.

MASAK'tan yapılan açıklamada, bazı kesimlerin kurumun itibarını zedelemeye yönelik sistematik bir çaba içerisinde olduğu vurgulandı. Rapor hazırlama sürecinde tamamen teknik bir çalışma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"MASAK'ın savcılık tarafından iletilen taleplerden kaynaklanan analiz çalışmaları sonucunda hazırladığı raporlar başkanlık dışında hiçbir makamın bilgisine veya oluruna sunulmadan tümüyle teknik bir süreç içinde, başkanlığın yönetim kademelerinin gözetim ve denetimi altında tamamlanmakta ve doğrudan talepte bulunan savcılığa iletilmektedir."

Açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığının MASAK raporlarıyla ilgili herhangi bir müdahalesinin söz konusu olmadığı vurgulandı.

Uzman yardımcıları tarafından hazırlanan raporların hukuki ve yetkinlik açısından geçerliliğini koruduğu kaydedilen açıklamada, şu bilgiye yer verildi:

"MASAK'ın tüm raporları diğer kurum ve kuruluşlardan alınan finansal verilere dayanmaktadır. Raporlarda yer alan bilgilerin suç unsuru taşıyıp taşımadığına ise yargı mercileri karar verir."

MASAK, açıklamasında mali suçlarla mücadelenin Türkiye için taşıdığı öneme de dikkat çekti. Çalışmaların yasal çerçevede ve titizlikle yürütüldüğü belirtildi.