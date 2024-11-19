MASKİ\'nin 2025-2029 Stratejik Planı Tanıtıldı

Güncel

(MANİSA)- Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'nün beş yıllık hedeflerini belirleyecek 2025-2029 Stratejik Planı, Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki komisyon üyelerine anlatıldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2025-2029 Stratejik Planı tamamlandı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıyla MASKİ'nin stratejik planı hakkında bilgi aldı. Toplantıya, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Genel Müdür Yardımcısı Özgür Avşar, daire başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

"Manisa'mızın mevcut altyapısı ve yaşanan olumsuzlukları dikkate aldık"

Meclis komisyon üyelerine yönelik sunum öncesinde konuşan MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, 2025-2029 Stratejik planının Manisa'nın geleceğini düşünerek hazırlandığını belirtti. Postacı, "Stratejik planımızı hazırlarken, Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'in Manisa halkına ve Manisa'ya yönelik vaatleri, Manisa'mızın mevcut altyapısı ve yaşanan olumsuzlukları dikkate aldık. MASKİ'nin mevcut durumu ve kapasitesi, vatandaşlarımız ve paydaşlarımızın talep ve beklentileri, Tarım, Sanayi ve Turizm Şehri Manisa vizyonuna yönelik projeler doğrultusunda değerlendirmeler yaptığımız bir plan hazırlandı" dedi.

"Yürüyen değil koşan bir MASKİ'yi kapsayan plan hazırladık"

Hazırlanan 2025-2029 Stratejik Planı'nın çok kapsamlı olduğunun da altını çizen Genel Müdür Postacı, "Kurumsal gelişim ve değişimi hedefleyerek, yürüyen değil, koşan bir MASKİ'yi kapsayan plan hazırladık. Bu kapsamda halkla bütünleşmiş, hizmet odaklı, 7/24 çalışan, Manisa'nın doğal kaynaklarını koruyan, Manisa'nın geleceğini düşünen, Manisa halkının sağlık ve refahına katkı sağlayan, hedef ve amacı doğrultusunda, yoğun ve kapsamlı bir çalışma temposu sonucunda 2025-2029 yıllarını kapsayan stratejik plana imza attık. Manisa'mız için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından MASKİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Ahmet Acar, MASKİ'nin 2025-2029 Stratejik Planı hakkında komisyon üyelerine sunum yaptı. Yapılan sunumda, MASKİ'nin çalışmaları ve hedefleri anlatıldı. MASKİ'nin 2024 yılı İkinci Olağan Genel Kurulu ikinci birleşiminde görüşülecek olan 2025-2029 Stratejik Planı ile MASKİ'nin gelecekteki çalışmaları yönlendirmesi ve şehir için önemli adımlar atılması hedefleniyor.