Massachusetts'te bir kadın, 10 hafta içinde iki kez 1 milyon dolar kazandı - Son Dakika
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Massachusetts'te bir kadın, 10 hafta içinde iki kez 1 milyon dolar kazandı

Massachusetts\'te bir kadın, 10 hafta içinde iki kez 1 milyon dolar kazandı

Massachusetts eyaletinde yaşayan Christine Wilson adlı bir kadın, 10 hafta içinde şans oyunlarından iki kez 1 milyon dolarlık ikramiye kazandı. Wilson, vergilerden sonra 650 bin dolarlık kazancını tasarruf etmeyi planlıyor.

03.05.2024 19:51  Güncelleme: 19:53
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ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir kadın, 10 hafta içinde şans oyunlarından iki kez 1'er milyon dolar ikramiye kazandı.

Massachusetts eyaleti piyango idaresi, Attleborough kentinde Christine Wilson adındaki kadının 10 hafta içinde aldığı iki bilete de 1'er milyon dolarlık ikramiye vurduğunu duyurdu.

Piyango idaresinden yapılan açıklamada, Wilson'ın kazancını tek seferde vergilerden sonra 650 bin dolar olarak almaya karar verdiği ve bu parayı tasarruf etmeyi planladığı belirtildi.

Wilson'ın ilk ödülünü de aynı şekilde şubatta aldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Massachusetts, Finans, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Massachusetts'te bir kadın, 10 hafta içinde iki kez 1 milyon dolar kazandı - Son Dakika

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