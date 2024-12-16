Mattarella: Filistin Devleti Uzlaşmanın Anahtarı

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İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Filistin devletinin kurulması hedefinin, hem Filistinlilere adalet ve gelecek için umut perspektifi sunacağını hem de İsraillilere sağlam güvenlik garantisi temin etmek için vazgeçilmez koşul olduğunu söyledi.

Mattarella, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Roma'da 17. İtalya Büyükelçiler Konferansı'nın açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Mattarella, burada yaptığı konuşmada, uluslararası cephenin büyük belirsizlik döneminden geçtiğini ifade etti.

Mattarella, dünyada milliyetçi ve etnik ayrılıkçılık seslerinin yeniden yükseldiği dönemden geçildiğini belirterek, bunun derin bölünme ve çatışmalara yol açtığı uyarısında bulundu.

Filistin halkının kendi devletine sahip olma ihtiyacının altını çizen Mattarella, "Filistin'e bakıldığında, İtalyan Cumhuriyeti için gerçek gelecek beklentisinin iki devletli çözümde yattığı kesin olarak tekrarlanmalıdır. Filistin devletinin kurulması hedefini takip etmek, Batı Şeria ve Gazze'deki halka adalet duygusu ve gelecekleri için umut dolu bir perspektif sunmak anlamına gelir ki bu aynı zamanda İsrail için nihai ve sağlam bir güvenlik garantisi temin etmek için vazgeçilmez bir koşuldur." diye konuştu.

Mattarella, Suriye'deki gelişmelere de değinerek, "Suriye'de oluşacak yeni durumdan kaynaklanacak devletin tanımlanmasını, hem siyasi hem de insani sonuçlar açısından benzer bir kararlılıkla desteklemek gerekecektir." ifadesini kullandı.

Tajani: "Rejimin düşüşü tarihi dönüm noktasıdır"

Bakan Tajani de "Suriye'ye yönelik endişeler çok güçlü. Rejimin düşüşü tarihi dönüm noktasıdır." dedi.

Suriye'de halka yakın olmak için rejim düşmeden önce Şam'a misyon şefi gönderdiklerini aktaran Tajani, bu ülkedeki geçiş döneminin barışçıl ve şiddet olmadan devam etmesini umduğunu dile getirdi.

2025'in barış yılı olması dileğinde bulunan Tajani, " Orta Doğu'da gerilimin azalması, ateşkes ve siyasi sürecin yeniden başlatılması için çalışıyoruz. Gazze halkı acı çekmeye devam ediyor. Biz ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması için çalışırken, halka yardımda ön saflarda yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nda Kiev'e desteklerini yineleyen Tajani, "İtalya, Ukrayna'nın teslim olmayacağı bir adil barış için 360 derecelik destekle Kiev'in yanındadır." dedi.