Mayıs Ayında Sıcaklık Rekorları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mayıs Ayında Sıcaklık Rekorları

13.06.2025 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de mayıs ayında en düşük sıcaklık Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise Ceylanpınar'da kaydedildi.

Türkiye'de geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 2,1 derece ile Sivas'ın Kangal ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 43,1 derece ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tespit edildi.

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, mayıs ayında ortalama sıcaklıklar, Kızılcahamam çevresi mevsim normallerinin altında, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin geneli, İç Anadolu Bölgesi'nin güneyi ve doğusu, Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve batısı dışında kalan kesimleri, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri mevsim normallerinin üzerinde, yurdun diğer kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında ölçüldü.

Türkiye genelinde 1991-2020 arasında 17,1 olarak ölçülen mayıs ayı ortalama sıcaklığı, geçen ay 18 dereceyle mevsim normallerinin 0,9 derece üzerine çıktı.

Geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 2,1 dereceyle Sivas'ın Kangal ilçesinde, en yüksek sıcaklık 43,1 dereceyle Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tespit edildi.

Ayrıca mayıs ayı, son 55 yılın en sıcak 9'uncu mayıs ayı olarak kayıtlara geçti.

Bölgelere göre sıcaklıklar

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar, Gökçeada çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin mayıs ayı sıcaklığı 17,6 derece ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık 0,3 derece ile Lüleburgaz'da, en yüksek sıcaklık ise 37 derece Balıkesir'de kaydedildi.

Mayıs ayı sıcaklığı ortalama 19,5 derece olarak tespit edilen Ege Bölgesi'nde, sıcaklık Bodrum çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretti. En düşük sıcaklık 0,5 dereceyle Tavşanlı'da, en yüksek sıcaklık ise 37,3 dereceyle Salihli'de ölçüldü.

Ortalama sıcaklığın 20,7 derece olduğu Akdeniz Bölgesi'nde, sıcaklık Burdur, Isparta, Beyşehir, Alanya, Adana, Senirkent, Eğirdir, Elmalı, Mut, İslahiye, Demre çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretti. En düşük sıcaklık 1,9 dereceyle Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 39 dereceyle Kozan'da kaydedildi.

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar Çankırı, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Konya, Karaman ve Niğde çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ilerledi.

Mayıs ayı ortalama sıcaklığı 16,4 derece tespit edilen bölgede, en düşük sıcaklık sıfırın altında 2,1 dereceyle Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 35,1 dereceyle Polatlı'da tespit edildi.

Karadeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Kızılcahamam çevresinde mevsim normallerinin altında, Bayburt çevresinde mevsim normallerinin üzerinde ve bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretti.

Bölgenin mayıs ayı ortalama sıcaklığı 15,8 derece olarak ölçüldü. En düşük sıcaklık sıfırın altında 1,9 dereceyle Kızılcahamam'da, en yüksek sıcaklık ise 36,4 dereceyle Tokat'ta kaydedildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklık 23,4 derece oldu

Mayıs ayı ortalama sıcaklığı 15,4 derece olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde, sıcaklık Ardahan, Kars ve Tunceli çevrelerinde mevsim normallerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretti.

Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 2 dereceyle Sarıkamış'ta, en yüksek sıcaklık ise 33,9 dereceyle Malatya'da tespit edildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında seyrederken mayıs ayında ortalama sıcaklık 23,4 derece olarak ölçüldü.

Bölgede en düşük sıcaklık 7,3 dereceyle Diyarbakır'da, en yüksek sıcaklık ise 43,1 dereceyle Ceylanpınar'da belirlendi.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Ceylanpınar, Şanlıurfa, Türkiye, Kangal, Güncel, Çevre, Yaşam, Dünya, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mayıs Ayında Sıcaklık Rekorları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı yeni takımının başına Galatasaray’ın eski hocasını getirdi Acun Ilıcalı yeni takımının başına Galatasaray'ın eski hocasını getirdi
3 arkadaş, 6 günde iki farklı olayda yaşamını yitirdi 3 arkadaş, 6 günde iki farklı olayda yaşamını yitirdi
Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti
Leroy Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı Leroy Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Justin Bieber’ın davranışları endişe yarattı Vasilik gündemde Justin Bieber'ın davranışları endişe yarattı! Vasilik gündemde
Düşen uçakta bulunan eski başbakanın son fotoğrafı ortaya çıktı Düşen uçakta bulunan eski başbakanın son fotoğrafı ortaya çıktı
Yarın son gün Bankadaki bakiyeniz TMSF’ye devredilebilir Yarın son gün! Bankadaki bakiyeniz TMSF'ye devredilebilir
İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı
Acılar ailenin peşini bırakmadı Katledilen çocukların ablası keneden öldü Acılar ailenin peşini bırakmadı! Katledilen çocukların ablası keneden öldü
Güney Afrika’da sel felaketinde ölü sayısı 57’ye yükseldi Güney Afrika'da sel felaketinde ölü sayısı 57'ye yükseldi
Tüm dünya Galatasaray’ı konuşuyor İşte Sane transferinin yankıları Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor! İşte Sane transferinin yankıları

11:40
Ortadoğu’da savaş çanları İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti
Ortadoğu'da savaş çanları! İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti
11:06
İsrail, saldırıdan önce Tahran’ın yakınlarına drone üssü kurmuş
İsrail, saldırıdan önce Tahran'ın yakınlarına drone üssü kurmuş
10:51
İran’dan intikam mesajı Kırmızı bayrak göndere çekildi
İran'dan intikam mesajı! Kırmızı bayrak göndere çekildi
08:11
İran’dan İsrail’e misilleme 100’den fazla kamikaze İHA fırlatıldı
İran'dan İsrail'e misilleme! 100'den fazla kamikaze İHA fırlatıldı
07:01
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail’in hava saldırısında öldürüldü
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail'in hava saldırısında öldürüldü
17:24
Galatasaray transferde durmak bilmiyor Milli yıldızımıza da resmi teklif ilettiler
Galatasaray transferde durmak bilmiyor! Milli yıldızımıza da resmi teklif ilettiler
17:17
Eşi İstanbul’dan fotoğraf paylaştı Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha an meselesi
Eşi İstanbul'dan fotoğraf paylaştı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha an meselesi
16:51
Yol verme tartışmasında kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
Yol verme tartışmasında kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
16:48
Beyaz eşya getirdikleri apartmandan terlik çalıp gittiler
Beyaz eşya getirdikleri apartmandan terlik çalıp gittiler
16:43
’İntihar’ ihbarında bulundu, ekipler ayrılacağı sırada balkondan atlamaya kalkıştı
'İntihar' ihbarında bulundu, ekipler ayrılacağı sırada balkondan atlamaya kalkıştı
16:42
Fenerbahçe’nin merakla beklediği davada uyuşmazlık kararı
Fenerbahçe'nin merakla beklediği davada uyuşmazlık kararı
16:13
Ghezzal’dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
Ghezzal'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
16:07
Romantik tatil kabusa döndü Berfu ve Eser Yenenler Paris’te dolandırıldı
Romantik tatil kabusa döndü! Berfu ve Eser Yenenler Paris'te dolandırıldı
16:04
Eve birlikte gelmişler Alkol masasında kan aktı: 2 ölü, 1 yaralı
Eve birlikte gelmişler! Alkol masasında kan aktı: 2 ölü, 1 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 12:23:49. #7.13#
SON DAKİKA: Mayıs Ayında Sıcaklık Rekorları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.