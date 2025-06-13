Mayıs Ayında Sıcaklık Rekorları

Türkiye'de geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 2,1 derece ile Sivas'ın Kangal ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 43,1 derece ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tespit edildi.

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, mayıs ayında ortalama sıcaklıklar, Kızılcahamam çevresi mevsim normallerinin altında, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin geneli, İç Anadolu Bölgesi'nin güneyi ve doğusu, Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve batısı dışında kalan kesimleri, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri mevsim normallerinin üzerinde, yurdun diğer kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında ölçüldü.

Türkiye genelinde 1991-2020 arasında 17,1 olarak ölçülen mayıs ayı ortalama sıcaklığı, geçen ay 18 dereceyle mevsim normallerinin 0,9 derece üzerine çıktı.

Geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 2,1 dereceyle Sivas'ın Kangal ilçesinde, en yüksek sıcaklık 43,1 dereceyle Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tespit edildi.

Ayrıca mayıs ayı, son 55 yılın en sıcak 9'uncu mayıs ayı olarak kayıtlara geçti.

Bölgelere göre sıcaklıklar

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar, Gökçeada çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin mayıs ayı sıcaklığı 17,6 derece ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık 0,3 derece ile Lüleburgaz'da, en yüksek sıcaklık ise 37 derece Balıkesir'de kaydedildi.

Mayıs ayı sıcaklığı ortalama 19,5 derece olarak tespit edilen Ege Bölgesi'nde, sıcaklık Bodrum çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretti. En düşük sıcaklık 0,5 dereceyle Tavşanlı'da, en yüksek sıcaklık ise 37,3 dereceyle Salihli'de ölçüldü.

Ortalama sıcaklığın 20,7 derece olduğu Akdeniz Bölgesi'nde, sıcaklık Burdur, Isparta, Beyşehir, Alanya, Adana, Senirkent, Eğirdir, Elmalı, Mut, İslahiye, Demre çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretti. En düşük sıcaklık 1,9 dereceyle Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 39 dereceyle Kozan'da kaydedildi.

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar Çankırı, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Konya, Karaman ve Niğde çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ilerledi.

Mayıs ayı ortalama sıcaklığı 16,4 derece tespit edilen bölgede, en düşük sıcaklık sıfırın altında 2,1 dereceyle Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 35,1 dereceyle Polatlı'da tespit edildi.

Karadeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, Kızılcahamam çevresinde mevsim normallerinin altında, Bayburt çevresinde mevsim normallerinin üzerinde ve bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretti.

Bölgenin mayıs ayı ortalama sıcaklığı 15,8 derece olarak ölçüldü. En düşük sıcaklık sıfırın altında 1,9 dereceyle Kızılcahamam'da, en yüksek sıcaklık ise 36,4 dereceyle Tokat'ta kaydedildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklık 23,4 derece oldu

Mayıs ayı ortalama sıcaklığı 15,4 derece olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde, sıcaklık Ardahan, Kars ve Tunceli çevrelerinde mevsim normallerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretti.

Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 2 dereceyle Sarıkamış'ta, en yüksek sıcaklık ise 33,9 dereceyle Malatya'da tespit edildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında seyrederken mayıs ayında ortalama sıcaklık 23,4 derece olarak ölçüldü.

Bölgede en düşük sıcaklık 7,3 dereceyle Diyarbakır'da, en yüksek sıcaklık ise 43,1 dereceyle Ceylanpınar'da belirlendi.