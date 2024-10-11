MCG Tower Davasında Üçüncü Duruşma

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HABER: MEHMET OFLAZ

(HATAY) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 14 kişinin yaşamını yitirdiği MCG Tower davasının üçüncü duruşması görüldü. Tutuksuz sanıklar savunmalarında suçlamaları kabul etmeyerek, işlerini projeye uygun yaptıklarını öne sürdü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın İskenderun ilçesindeki MCG Tower da depremde yıkıldı, 14 kişi yaşamını yitirdi. Davanın üçüncü duruşması bugün İskenderun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya başka suçtan cezaevinde bulunan Muhammet Coşkun Gökkan ile tutuksuz sanıklardan yapı denetim görevlisi Hikmet Nural, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada MCG Tower'da yakınlarını kaybeden aileler, tutuksuz bazı sanık ve taraf avukatları bulundu. Tutuksuz bazı sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Sanıklardan "işimizi düzgün yaptık" savunması

Mağdur ailelerin verdiği bilgiye göre; yapının jeoteknik etüt müellifi Yıldıray Şengül, "Suçlamaları kabul etmiyorum. İşimi düzgün yaptım" diye konuştu. Statik proje müellifi ve kaba inşaatı gerçekleştiren Mehmet Yılmazlar da "MCG Tower'daki büyütmeden haberim yok. Her şeyi projesine uygun yaptım" dedi. Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti.

Müştekiler ve müşteki avukatları sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, sanıkların tutuklu yargılanmasını istedi.

Mahkeme heyeti 13 tutuksuz sanığın mevcut hallerinin devamına, tarafların vermek istediği delil, bilgi, belge varsa onları sunmak üzere süre verilmesine, bilirkişiye keşif talebinin olup olmadığının sorulmasına karar vererek duruşmayı 7 Şubat 2025 tarihine erteledi.

"Bilimsel rapor istiyoruz"

Duruşma sonrası MCG Tower'da annesi Cehide ve babası Rafi Sümbültepe'yi kaybeden Selin Sümbültepe, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Sümbültepe, "Bilirkişi raporu 4 aydır gelemedi. Rapor gelmeden tutuklama isteyemiyoruz. Dördüncü duruşmaya bilimin ışığında hazırlanacağını ümit ettiğimiz raporun yetişmesini talep ediyoruz. Adalet istiyoruz" dedi.