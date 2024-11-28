MEA Sefer Sayılarını Artırıyor

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Lübnan hava yolu şirketi Middle East Airlines (MEA), İsrail'le sağlanan ateşkes anlaşmasının ardından sefer sayılarını artırma kararı aldı.

MEA'dan yapılan yazılı açıklamada, perşembe gününden itibaren sefer sayılarını artıracağı ve uçuş programının 12 Aralık'tan itibaren normal saatlere döneceği belirtildi.

Şirketin 28 Kasım ile 3 Aralık tarihleri ??arasında 32 ek uçuş gerçekleştireceği; uçuş destinasyon sayısının 30'un üzerine çıkacağı kaydedildi.

İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten itibaren başlayan kontrollü çatışmalar, birçok defa Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'ndaki uçuşların askıya alınmasına sebep oldu.

Ancak İsrail'in başkent Beyrut başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesine yönelik ağır bombardıman başlattığı 23 Eylül'den beri, Lübnan'ın bayrak taşıyıcısı Middle East Airlines dışındaki tüm hava yolu şirketleri Beyrut uçuşlarını askıya aldı.

İsrail'in saldırıları devam ederken, üzerinde sürekli keşif uçuşlarının yapıldığı Beyrut'taki havalimanı, günlük sınırlı sayıda kalkan tarifeli uçağın yanı sıra Lübnan'a insani yardım taşıyan bazı kargo uçaklarına hizmet veriyor.