MEB AKUB Orman Yangınlarında Aktif Rol Aldı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekipleri, orman yangınlarında tahliye ve söndürme çalışmalarında aktif görev aldı.

Bursa, İzmir, Sakarya, Bilecik, Karabük, Uşak, Kocaeli ve Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınlarına müdahale sürecinde görev alan MEB AKUB ekipleri, alevlerin hızla yayıldığı bölgelerde vatandaşların güvenli alanlara tahliyesini sağladı. Ekipler, yangının ilerlemesini durdurmak amacıyla ilgili kurumlarla koordineli şekilde söndürme çalışmalarına destek verdi. Eğitim camiasından gönüllü personelden oluşan MEB AKUB ekipleri, sadece afet sonrası değil, afet anında da sahada yer alarak ormanların korunması için çalıştı.