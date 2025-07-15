MEB'den 'Zaferin Adı Türkiye' Dergisi - Son Dakika
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MEB'den 'Zaferin Adı Türkiye' Dergisi

15.07.2025 15:06
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15 Temmuz için hazırlanan dergide demokrasi mücadelesi ve öğrencilerin etkinlikleri yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hazırlanan "Zaferin Adı Türkiye" dergisi yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin 9'uncu yılında, milletin direnişini ve demokrasiyi savunma mücadelesini konu alan "Zaferin Adı Türkiye" dergisi hazırlandı.

Bakanlığın internet sitesinden yayımlanan dergide, 15 Temmuz darbe girişiminin kronolojik akışı detaylı şekilde sunuldu, o gece yaşanan gelişmeler aktarıldı, 15 Temmuz'un anlam ve önemini öğrencilerin gözünden yansıtan etkinliklere yer verildi.

Ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen resim, şiir, slogan ve afiş yarışmalarında dereceye giren eserler ile demokrasi, milli birlik ve darbeye karşı duruş temalarının da bulunduğu dergide, Türkiye genelindeki okullarda gerçekleştirilen anma törenlerinden kesitler, görseller ve izlenimler de yer aldı.

Derginin sonunda ise öğrencilerin temel vatandaşlık ve demokrasi kavramlarını pekiştirmeye yönelik çengel bulmacaya yer verildi.

"Düşünmenin ahlaki zemine ihtiyaç duyduğunu kavrayan bir kuşak yetişiyor"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de derginin ön sözünü kaleme aldı.

Zihni berrak, kalbi Türkiye'ye bağlı, önüne geleni tartabilecek irfana sahip bir neslin, milletin yarınını ayakta tutacağını belirten Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler bu şuura yaslanarak, vatanı savunmanın cepheyle sınırlı bir mesele olmadığını, bunun aynı zamanda fikriyle, ahlakıyla ve şahsiyetle inşa edilen bir bilinç işi olduğunu bilen bir eğitim anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu anlayışla şekillenen eğitim sistemimiz, çocuklarımıza bilginin hangi değerlerle anlam kazanacağını kavratmayı amaçlıyor.

Demokrasiye sahip çıkmanın bedelini, milli birlik ve beraberliğin neye karşılık geldiğini, özgürlüğün hangi sorumluluklarla taşınabileceğini birlikte düşünüyor, birlikte öğretiyoruz. Bugünün sınıflarında bilgiye ulaşmanın ötesinde, o bilgiyi nasıl değerlendireceğini bilen bir bilinç filizleniyor. Düşünmenin daima bir ahlaki zemine ihtiyaç duyduğunu kavrayan bir kuşak yetişiyor."

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Demokrasi, 15 Temmuz, Politika, Türkiye, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB'den 'Zaferin Adı Türkiye' Dergisi - Son Dakika

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