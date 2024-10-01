Meclis Bando Takımı Değildir

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(TBMM)- DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Meclis'teki şiddet olaylarından İçtüzük değişikliği ile ilgili sözleri nedeniyle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u eleştirerek, "Meclis sarayın bando takımı değildir. Kendileri istedikleri yerlerde tek sesli bir koroyu oluşturabilirler ama bizler, bizi seçip gönderen halkımıza olan sorumluluğumuz gereği tek sesli koroya müsaade etmeyeceğiz. Asıl törpülenmesi gereken Genel Kurul mermerleri değildir. Meclis Başkanını mermerlerden vazgeçmeye asıl şiddetin AKP grubuna bakmaya ve oraya dönük söz söylemeye davet ediyoruz" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Meclis'in yeni dönemine ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Koçyiğit, şunları söyledi:

"Parlamentoyu, parlamento olmaktan çıkarma anlayışının uzun süredir TBMM'de hakim olduğunu görüyoruz. Yasa yapma süreçlerini parlamentodan kaçırıp saraya taşıyan ve Meclis'i yasa yapma fabrikasına dönüştüren bir iktidar aklıyla karşı karşıyayız. İktidar özellikle yandaşlarına çıkar çevrelerine sermayeye hizmet eden yasa tekliflerini parlamentoya getirdi. Halkın aleyhine ne kadar yasa varsa çoğunluk gücüne yaslanarak çıkardı. Basın özgürlüğünden vergideki büyük adaletsizliğe, Kürtçe halay çekenlerin tutuklanmasından hayvan yasasına kadar her konuda bu Meclis'te söz söyledik ve etkin bir muhalefet sergiledik. Kürt sorunun demokratik ve barışçıl çözümü DEM Parti'nin en temel ilkelerinden biri olarak öne çıkıyor. Biz bunu en temel ilkemiz olarak kabul ediyoruz. Bizi bu başlığa sıkıştıran anlayışa rağmen de herkesin talebini bu Meclis kürsüsünde dillendirmeye çalıştık. DEM Parti grubu olarak, 6 bin soru önergesini 673 Meclis Araştırma Önergesini geçmiş dönemde verdik."

"Meclis sarayın bando takımı değildir"

Kılıç Koçyiğit, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un içtüzük değişikliğine işaret eden sözlerini de eleştirdi. Kılıç Koçyiğit şöyle konuştu:

"Parlamentodaki son şiddetten sonra tüzük değişikliği gündeme geldi. Bu değişikliğinin masumane parlamentodaki milletvekilinin söz haklarını genişletmeye, muhalefet etmeye dönük olmadığını çok iyi biliyoruz. Bu tüzük değişikliği muhalefetin sesini kısmak, parlamentodaki etkinliğini geriletmek ve parlamentoda kırıntı düzeyinde kalan denetim yetkisini de ortadan kaldırmak için yapıldığını iyi biliyoruz.

Meclis sarayın bando takımı değildir. Kendileri istedikleri yerlerde tek sesli bir koroyu oluşturabilirler ama bizler, bizi seçip gönderen halkımıza olan sorumluluğumuz gereği tek sesli koroya müsaade etmeyeceğiz.

Meclis Başkanı, normal koşullarda tarafsız ve bağımsız olmak zorundadır. Bütün milletvekillerin Meclis Başkanıdır. Şerafettin Can Atalay için yapılan olağanüstü Genel Kurul oturumunda, AKP milletvekillerinin uyguladığı şiddete karşı hiç ses çıkarmadığını bu anlamıyla AKP grubuyla aynı tutumu sergilediğini net bir şekilde gördük. Asıl törpülenmesi gereken Genel Kurul mermerleri değildir. Meclis Başkanını mermerlerden vazgeçmeye asıl şiddetin AKP grubuna bakmaya ve oraya dönük söz söylemeye davet ediyoruz."

"Türkiye halkları, iki çizgiye mahkum değildir"

Koçyiğit, toplumun iki çizgiye mahkum olmadığını belirterek, "Bizler DEM Parti olarak üçüncü yol çizgimizi yeni dönemde daha da görünür kılmak istiyoruz. Üçüncü yol, ülkenin demokratik geleceği için önemli zemin olacaktır. Doğanın ve yaşamın hakkını üçüncü yol siyaseti savunabilir. İki çizgiye Türkiye halkları mahkum değildir" dedi.

"Toplum karşıtı yasaları bir bir Meclis'ten geçirmeyi hedefliyorlar"

Koçyiğit, yeni dönemde Meclis'e birçok yasa geleceğini kaydederek, "Toplum karşıtı yasaları bir bir Meclis'ten geçirmeyi hedefliyorlar. İçerisinde soyadı kanunun olduğu yargı paketi, öğretmenliği bitirecek olan Öğretmenlik Meslek Kanunu ve emeklilik gibi alanlarda düzenleme yaparak topluma saldırmaya devam edecekler. Bütçeye dönük özel bir hazırlık yaptık. Halkın bütçe hakkını savunacağız. Bütçe mücadelesini sokağa taşıyacağız" diye konuştu.