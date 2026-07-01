Meclis'in Çalışma Takvimi Yine Tartışma Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meclis'in Çalışma Takvimi Yine Tartışma Yarattı

01.07.2026 21:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM'de AK Parti'nin çalışma takvimi önerisi kabul edildi, muhalefet itiraz etti.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Grubu'nun Meclis'in çalışma takvimi ile gündemine ilişkin grup önerisi kabul edildi. Görüşmeler sırasında muhalefet, önerinin İç Tüzük'e aykırı olduğunu savunurken, AK Parti önerinin İç Tüzük hükümleri çerçevesinde hazırlandığını belirtti.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, AK Parti Grubu'nun Meclis'in çalışma takvimi ve gündemine ilişkin sunduğu grup önerisi görüşüldü.

Kabul edilen öneriye göre Genel Kurul, 1 Temmuz'da 277 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin, 2 Temmuz'da 280 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin, 14 Temmuz'da 237 sıra sayılı Kanun Teklifi'ne kadar olan işlerin, 16 Temmuz'da ise 242 sıra sayılı Kanun Teklifi'ne kadar olan işlerin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürecek.

Önergeyle ayrıca 280 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin İç Tüzük'ün 91'inci maddesi uyarınca temel kanun olarak görüşülmesi ve teklifin tümü üzerinde siyasi parti grupları adına yapılacak konuşmaların en fazla iki konuşmacı tarafından gerçekleştirilmesi öngörüldü.

MUHALEFETTEN İÇ TÜZÜK İTİRAZI

Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya, önergeye usul yönünden itiraz ederek, teklifin 48 saatlik bekleme süresi dolmadan Genel Kurul gündemine alınmasının gerekçesinin açıklanmadığını savundu. Kaya ayrıca, 280 sıra sayılı teklifin "temel kanun" niteliği taşımadığını belirterek, bu yöntemle görüşülmesinin muhalefetin konuşma hakkını kısıtladığını ifade etti.

DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki de AK Parti'nin uzun yıllardır farklı içerikteki tüm kanun tekliflerini temel kanun olarak görüştürdüğünü öne sürerek, bu uygulamanın yasama faaliyetlerinin niteliğini olumsuz etkilediğini söyledi.

AK PARTİLİ ELDEMİR: İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE UYGUNDUR

AK Parti adına söz alan Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ise Genel Kurul'un gündemine ilişkin yetkinin İç Tüzük hükümleri çerçevesinde kullanıldığını belirtti. Danışma Kurulu'nda uzlaşı sağlanamadığı durumlarda İç Tüzük'ün 19'uncu maddesi uyarınca grup önerileriyle kanun tekliflerinin görüşme sırasının belirlenebildiğini ifade eden Eldemir, daha önce de benzer uygulamaların yapıldığını belirterek AK Parti'nin önergesini savundu.

Yapılan görüşmelerin ardından AK Parti Grubu'nun Meclis çalışma takvimi ve gündemine ilişkin grup önerisi Genel Kurul'da kabul edildi.

Kaynak: ANKA

AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meclis'in Çalışma Takvimi Yine Tartışma Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki beldeyi karşı karşıya getiren sınır tartışmasında karar çıktı İki beldeyi karşı karşıya getiren sınır tartışmasında karar çıktı
Rusya, Türkiye’ye 2 adet yangın söndürme uçağı gönderiyor Rusya, Türkiye'ye 2 adet yangın söndürme uçağı gönderiyor
’’Genç kadın, Aziz Yıldırım’ın evinde öldü’’ iddiası Yaz Yıldırım’dan açıklama var ''Genç kadın, Aziz Yıldırım'ın evinde öldü'' iddiası! Yaz Yıldırım'dan açıklama var
İzmir’de makilik alanda yangın İzmir'de makilik alanda yangın
“Altın Başarı Ödülleri” sahiplerini buldu Haberler.com’a “Yılın En İyi İnternet Haber Sitesi” ödülü “Altın Başarı Ödülleri” sahiplerini buldu! Haberler.com'a “Yılın En İyi İnternet Haber Sitesi” ödülü
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam

21:00
Kaptan gemisini kurtardı İngiltere ölüp ölüp dirildiği maçta kazandı
Kaptan gemisini kurtardı! İngiltere ölüp ölüp dirildiği maçta kazandı
20:25
Ganalı şamanın yeni kehaneti tüm dünyada büyük ses getirecek
Ganalı şamanın yeni kehaneti tüm dünyada büyük ses getirecek
20:23
Büyükada’da plajda yangın Alevler ormana sıçradı
Büyükada'da plajda yangın! Alevler ormana sıçradı
19:57
Trabzon’da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor
Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor
18:10
TBMM’de gergin anlar: AK Parti ve CHP’li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması
TBMM'de gergin anlar: AK Parti ve CHP'li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması
16:56
Hindistan değil Ege’nin incisi Hareket edecek yer kalmadı
Hindistan değil Ege'nin incisi! Hareket edecek yer kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 21:14:34. #.0.4#
SON DAKİKA: Meclis'in Çalışma Takvimi Yine Tartışma Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.