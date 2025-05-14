Meclis'te Engelliler Tartışması - Son Dakika
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Meclis'te Engelliler Tartışması

Yeni Yol Partisi, engellilerin sorunlarının görüşülmesi için öneri sundu; iktidar öneriyi engelledi.

14.05.2025 19:49
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(TBMM) - Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ TBMM Genel Kurulu'nun Cumhur İttifakı milletvekilleri tarafından karar yeter sayısı aranarak kapattırılmasına, "Doğruya hep beraber doğru diyelim, neden sizin dediğiniz doğruya biz evet diyoruz da siz de bizim bir doğru dediğimize doğru demiyorsunuz? Bu muhalefetin bir tane doğru cümlesini kabul etmez misiniz? Bu mu demokrasi" diyerek tepki gösterdi. Grup Başkanvekili Bülent Kaya ise, "Adalet ve Kalkınma Partisi, 'bu ülkeye komünizm lazımsa onu da biz getiririz' anlayışıyla bizim önergemizin gündeme alınmasına karar verildikten sonra ortak bir önerge vermek ve bizimkini geri çekmek istedi. Biz de 'maksat engellilerin sorunlarının konuşulmasıysa, İYİ Parti niye Yeni Yol verdi diye dert etmiyor, DEM Parti, CHP de dert etmiyor. Siz niye illa kendi imzanız ile kurulmasını istiyorsunuz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Yeni Yol Partisi, İYİ Parti ve CHP, Engelliler Haftası sebebiyle engellilerin sorunlarının araştırılması için ayrı ayrı grup önerisi verdi. İlk olarak Yeni Yol Partisi'nin önerisi Genel Kurul'a sunuldu. Cumhur İttifakı milletvekillerinin sayısı muhalefet milletvekillerinin sayısından az olması sonucu Yeni Yol Partisi'nin önerisi 40'a karşı 48 oyla kabul edildi.

Yeni Yol Partisi'nin önerisinin kabul edilmesinin ardından İYİ Parti'nin önerisinin görüşmelerine geçildi. Oylama aşamasına gelindiğinde MHP Grubu karar yeter sayısının aranması için Meclis Başkanvekili Celal Adan'a talepte bulundular. Üç defa karar yeter sayısının bulunamamasının ardından Genel Kurul kapandı. Genel Kurul'un kapansına tepki gösteren Yeni Yol Grubu ve İYİ Parti TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

"Meclis'i Saray'ın bir noter makamı haline getirdiklerini bir kez daha görmüş olduk"

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Bülent Kaya, şunlara söyledi:

"Yeni Yol grubu olarak Engelliler Haftasında engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitelerinin arttırılması ve kamu hizmetlerine daha rahat ulaşabilmelerini temin etmek için birçok kamu kurumu tarafından dağınık şekilde verilen kamu hizmetlerinin tek bir elde toplanması amacıyla hem engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini arttırmak hem de kamu hizmetlerine rahat erişimlerini sağlamak ve bu amaçla da Engelliler Bakanlığı şeklinde bir Bakanlık kurarak bu kamu hizmetlerini tek elde toplayarak daha kaliteli bir hayat standardı sunmak üzere Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için bir önergemiz söz konusu oldu. Oylamaya geçildiği zaman bütün muhalefet parti gurupları evet oyu kullanarak gündeme alınması noktasında bir irade ortaya koydular. Yapılan elektronik oylamada da önergemiz kabul edildi.

İYİ Parti'nin de aynı konuda benzer bir önergesi vardı. Onun oylaması sırasında da hepimiz kabul oyu vererek onun da görüşülmesini talep ettik. O sırada iktidar partisinin pek sık başvurmadığı bir içtüzük hamlesi yapıldı. İktidar partisi herhalde kendisi talep etmekten utanmış olacak ki MHP'den rica ederek karar yeter sayısı isteyin, 151 kişiyi bulamıyorlarsa bu konu oylanmasın dediler. Üç oylamada da bulunamadığı için Meclis kapandı. AKP burada ne yapmaya çalıştı; özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Meclis'in itibarını arttıralım diye getirdikleri sistemle Meclis'i Saray'ın bir noter makamı haline getirdiklerini bir kez daha görmüş olduk.

TBMM'yi kapatsınlar, Saray'da Mevzuat Daire Başkanlığı kursunlar, TBMM'ye de Meclis Başkanı olarak görevlendirmek istedikleri kişiyi Saray'da görevlendirsinler. Burada hiç bir kanunu görüşmeyelim, Saray'dan imzaları tamamlasın buraya gelsin burası da onay versin. Milletvekillerini uğraştırmayalım, TBMM'nin de itibarını düşürmeyelim diye bir öneride bulunmak istiyorum. Bu öneriyi de ciddiye alırlar diye endişe ettiğim için şaka olduğunu vurgulayalım. Adalet ve Kalkınma Partisi, 'bu ülkeye komünizm lazımsa onu da biz getiririz' anlayışıyla bizim önergemizin gündeme alınmasına karar verildikten sonra ortak bir önerge vermek ve bizimkini geri çekmek istedi. Biz de 'maksat engellilerin sorunlarının konuşulmasıysa İYİ Parti niye Yeni Yol verdi diye dert etmiyor, DEM Parti, CHP de dert etmiyor. Siz niye illa kendi imzanız ile kurulmasını istiyorsunuz?"

"Oy çokluğumuz nedeniyle grup önerimiz kabul edildi. Bir şok yaşadılar"

Gelecek Partisi Muğla Milletvekili ve Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ise şunları söyledi:

"Genellikle Adalet ve Kalkınma Partisi çok önemli sosyal olaylarda eğer Yeni Yol grubu, İYİ Parti, DEM Partisi ve CHP bir grup önerisi vermişse AK Parti beraber verelim diyordu. Toplumsal olaylarda bizim grup önerisi vereceğimizi düşününce iktidar partisi de gelin ortaklaşalım diyor. Tamam diyoruz biz de mesele üzüm yemek bağcıyı dövmek değil.

Bugün grup önerimiz muhalefetin oylarıyla kabul edilmiş oldu. 325 milletvekilleri var ama parlamentoda 48 oyu yenemediler. Muhalefet olarak biz 48 kişiydik onlar da 40 kişiydiler. Oy çokluğumuz nedeniyle grup önerimiz kabul edildi. Bir şok yaşadılar. Ardından da bize şunu teklif ettiler; gelin bugün ortak bir komisyon kuralım. Hani cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bu parlamento güçlü olacaktı, milletvekillerinin dediği olacaktı? Neden sizin dediğiniz oluyor? Doğruya hep beraber doğru diyelim, neden sizin dediğiniz doğruya biz evet diyoruz da siz de bizim bir doğru dediğimize doğru demiyorsunuz? Bu muhalefetin bir tane doğru cümlesini kabul etmez misiniz? Bu mu demokrasi? Şimdi yarın mutlaka bize gelip ortaklaşa bir komisyon kuralım diyecekler. Bizim düşüncemiz şu; tek tek oylanmasını ardından da 6 komisyon kurulma kararı çıkarsa da danışma meclisini toplayarak tek bir komisyon oluşturarak ilerlemek. 10 milyon emeklimiz var. Bunların aldıkları cihazların güncellemesini bile yapamayan bir iktidar var. Tek bir Bakanlık, Engelliler Bakanlığı kurulmasını istiyoruz. Aileleriyle birlikte 30 milyona tekabül eden bu yapının, öncelikle engelli olmayı önlemek, önleyemediğimiz noktada ise istihdam edebilmek, tüketen değil üreten bir toplum haline getirebilmek için öneri verdik."

"TBMM'yi ciddiye almayan yorgun bir iktidarla karşı karşıyayız"

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin şunları söyledi:

"Buradan muhalefet olarak sesleniyoruz; TBMM'yi ciddiye almayan yorgun bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu yorgun iktidar sadece yorgunluğuyla kalmadı son dönemde acizliğini de parlamentoda sergiler hale geldi. Geçtiğimiz üç ay içerisinde iki kez küçük ortağının talebiyle karar yeter sayısı istemek suretiyle Meclisi kapatmak zorunda kaldılar. Niçin biliyor musunuz; halkın gündemini, vatandaşın gündemini parlamentoda konuşmak istemeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. 1 Ekim'den bu yana getirilen yasaları, kanun tekliflerini hepimiz görüyoruz. Milletin gündemiyle doğrudan alakası bulunmayan Cumhurbaşkanı kararnamelerinin Anayasa Mahkemesi'nden iptali sonrasında yapılan düzenlemelerle karşı karşıyayız. Buradan bir kez daha iktidar ortaklarına sesleniyoruz; milletten aldığını iradeyi hakkıyla kullanın ve bu parlamentonun asıl vazifesi olan yasama faaliyetlerini hakkıyla yapın. Biz muhalefet olarak sizi kovalamaya devam edeceğiz. Vatandaşın gündemiyle hemhal olmadığınızı ifade etmeye devam edeceğiz. Biliyoruz ki rahatsızsınız bu ısrarcı takiplerimizden.

Muhalefet olarak yan yana gelip parlamentoda hakkıyla işimizi takip ettiğimiz zaman bu iktidarın kaçacak yeri olmadığını bugün bir kez daha gördük. Araştırma önergemiz 48'e karşı çoğunluğu sağlayamayan bir iktidarla karşı karşıya kaldı. O nedenle bundan sonraki süreç içerisinde daima daha çalışkan, daha üretken olan ve ülkenin gerçek gündemini parlamentoda konuşan bir muhalefet anlayışını sergileyeceğiz. Bugün iktidarın nasıl sandıktan kaçtığı gibi parlamentodan kaçtığının da bir göstergesi. İktidar medyası bu rezilliği kamuoyuyla paylaşmak durumunda. Sayın Erdoğan, ahbap çavuş ilişkisiyle göndermiş olduğunuz milletvekilleri hakkıyla görevlerini yapmıyor. Bugün parlamentonun kapatılmış olması da tam biz acziyet göstergesidir."

Kaynak: ANKA

Tbmm Genel Kurulu, Selçuk Özdağ, Engelliler, DEM Parti, İYİ Parti, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

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