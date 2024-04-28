MediaMarkt Türkiye CEO'su: Yatırımlara Devam Edeceğiz - Son Dakika
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MediaMarkt Türkiye CEO'su: Yatırımlara Devam Edeceğiz

MediaMarkt Türkiye CEO\'su: Yatırımlara Devam Edeceğiz

MediaMarkt Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hulusi Acar, ekonomi yönetiminin rasyonel kararlar almasının geleceğe dönük güven verdiğini belirterek, yatırımlarına devam edeceklerini söyledi. Acar, yapay zekayı müşteriye dokunan teknolojilerde ve iş yapış modelinde kullandıklarını ifade etti. MediaMarkt Türkiye'nin hedeflerine ve tüketici elektroniği sektörüne değinen Acar, bu yıl 6-7 mağaza daha açacaklarını ve dijital taraftaki çevrim içi mağazalara yatırım yapacaklarını belirtti. Ayrıca, tüketicilerin teknolojik ürün tercihlerinde süpürge ve kahve makinesi gibi yeni trendlerin ortaya çıktığını söyledi.

28.04.2024 11:09
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MediaMarkt Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hulusi Acar, ekonomi yönetiminin şu anda rasyonel kararlar almasının geleceğe dönük çok fazla güven verdiğini belirterek, "Bu bizim yatırımlarımızda hiç geri adım atmadan devam etmemizi de beraberinde getiriyor. Biz yatırıma devam edeceğiz." dedi.

Acar, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, MediaMarkt Türkiye'nin hedeflerine, tüketici elektroniği sektörüne ve yapay zekaya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yapay zekayı tüketicilerin ürün alımında kullandıkları uygulamalarda da ön plana aldıklarını anlatan Acar, "Müşteriye dokunan teknolojileri kullanmaya çok hevesliyiz ve buraya yatırım da yapıyoruz. Aynı zamanda iş yapış modelimizde de yapay zekayı kullanıyoruz." diye konuştu.

"Yatırıma devam edeceğiz"

MediaMakt ve Türkiye ekonomisi açısından ilk çeyreği değerlendiren Acar, "İlk çeyrekte öncelikle herkes bir yerel seçim olacak diye birtakım beklentiler içine girdi maalesef. Bizim mottomuz şu; biz her şeye pozitif gelişecek ve işimiz büyüyecek diye bakıyoruz ama giderlerimiz açısından her zaman fit olmaya çalışıyoruz. Yani giderlerimizi büyütmeden yatırım yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Hulusi Acar, Türkiye'de ekonomi yönetiminin uyguladığı programa ilişkin, "Ekonomi yönetiminin şu anda rasyonel kararlar alması geleceğe dönük çok fazla güven veriyor. Bu bizim yatırımlarımızda hiç geri adım atmadan devam etmemizi de beraberinde getiriyor. Biz yatırıma devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu yıl 6-7 mağaza daha açacağız"

MediaMarkt'ın tek işinin tüketici elektroniği olduğunu belirten Acar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 6 senede sadece ben 50 tane mağaza açtım Türkiye'de. Dolayısıyla biz tüm mağazalarımızla şu anda 4 bin kişiye varan bir istihdam sağlamış durumdayız. Türkiye'de kazanılan tüm para Türkiye'de kalıyor ve burada yatırım olmaya devam ediyor. Her sene 7-8 tane mağaza açtık. Bu sene de ilk çeyrekte olmak üzere ve kalan çeyreklerde de olmak üzere yine 6 ya da 7 tane mağaza açmış olacağız. Yerlerinin 2-3 tanesinin sözleşmesi de yapıldı, onlar da belli."

Dijital taraftaki çevrim içi mağazalara da yatırım yaptıklarını anlatan Acar, temmuz itibarıyla internet sitelerinin ve mobil uygulamalarının yenileneceğini dile getirdi.

"Tüketici robot süpürgeden dikey süpürgeye dönüyor"

MediaMarkt CEO'su Acar, tüketicilerin teknolojik ürün tercihlerinde yeni trendler ortaya çıkmaya başladığını vurguladı.

Özelikle süpürge ve kahve makinesi tercihlerinin değiştiğine işaret eden Acar, şunları kaydetti:

"Bundan 3-4 sene önce artık klasik süpürgeleri daha çok dik süpürgelere çevirdik biliyorsunuz. Herkeste bir furya oldu. Hatta herkes bir tane normal süpürge, sonra bir dik süpürge aldı. Sonra bir baktık robot diye bir şey çıtı. Herkes evlerine robot almaya başladı. Dolayısıyla orada bir evrilme oldu. Hatta bugünlerde tüketici tekrar dik süpürgeye döndü. Robottan kablosuz dik süpürgeye dönüş var ama kablosuzlar şu anda daha revaçta.

Türk kahvesinde çok büyük bir pazar var. Ama otomatik kahve makineleri çok revaçta, şu anda orada da çok hızlı büyüyoruz. Bizim işimizin, bizim sektörümüzün en önemli şansı şu; teknoloji, işiniz olunca her yenilik bizim işimizi büyütmeye yardımcı oluyor."

Kaynak: AA

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