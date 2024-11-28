Medya Söyleşileri Etkinliği ÇOMÜ'de Gerçekleşti - Son Dakika
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Medya Söyleşileri Etkinliği ÇOMÜ'de Gerçekleşti

Medya Söyleşileri Etkinliği ÇOMÜ\'de Gerçekleşti

ÇOMÜ, medya alanında öğrenciler ve profesyonelleri bir araya getiren etkinlik düzenledi.

28.11.2024 09:16
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Yeni Medya ve İletişim Bölümü, Gazetecilik Bölümü ve Medya Akademisi Derneği (MAKDER) işbirliğinde, "Medya Söyleşileri" etkinliği düzenlendi.

ÇOMÜ Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Deniz Yengin, Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şakir Eşitti, Doç. Dr. Tamer Bayrak ve Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın'ın organizasyonuyla Troya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, medya ve iletişim sektörünün temsilcilerini, akademisyenler ve öğrencilerle bir araya getirdi.

Etkinlikte konuşan MAKDER Genel Başkanı Selçuk Taşdemir, medya ve iletişim alanındaki deneyimlerini anlattı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Abdi Erkal da medya okuryazarlığının önemi ve teyit platformlarının medya tüketimindeki rolü üzerine sunum yaptı.

Hürriyet gazetesi yazarı Taylan Özgür Dil ise teknoloji ve otomotiv haberciliği bağlamında sektördeki güncel gelişmelere değindi. Gazeteci Cenk İşver, polis adliye muhabirliği alanındaki saha deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Milat Gazetesi Ekonomi Müdürü Fırat İpek, genel gazetecilik dinamiklerini ve yerel ile ulusal medya arasındaki farkları değerlendirdi.

Teorik bilgi ile sektörel deneyimlerin harmanlandığı bir platform sunarak, iletişim öğrencilerinin hem akademik hem de pratik bilgi birikimlerini artırmayı hedefleyen etkinlikte öğrencilere sektörü yakından tanıma ve profesyonellerle iletişim kurma fırsatı sunduğuna dikkati çeken katılımcılar, bu gibi organizasyonların devamlılığının önemini vurguladı.

Etkinlik, soru cevap bölümüyle sona erdi.

Kaynak: AA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Kültür Sanat, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Medya Söyleşileri Etkinliği ÇOMÜ'de Gerçekleşti - Son Dakika

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