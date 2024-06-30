Megisti-Kaş Yüzme Yarışı'nda İtalyan sporcu birinci oldu - Son Dakika
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Megisti-Kaş Yüzme Yarışı'nda İtalyan sporcu birinci oldu

Kaş ilçesinden Kızılhisar (Meis) Adası'na geçen sporcuların katıldığı 18. Megisti-Kaş Yüzme Yarışı, 20 ülkeden 175 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. İtalyan sporcu Egor Tropeano erkekler kategorisinde birinci olurken, kadınlarda birincilik Aybige Su Irçağ'ın oldu. Yarışı düzenleyen organizasyon komitesi başkanı Polat Dede, tüm sporcuların sağlıklı bir şekilde yarışı tamamladığını belirtti.

30.06.2024 16:51
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18. Megisti- Kaş Yüzme Yarışı, 20 ülkeden 175 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaş ilçesinden Kızılhisar (Meis) Adası'na geçen sporcular, Meis Belediye Başkanı Nikolaos Asvestis'in startıyla yarışa başladı.

7 kilometrelik parkuru erkeklerde 1 saat 41 dakika 55 saniyelik derecesiyle ilk bitiren İtalyan sporcu Egor Tropeano oldu.

Kadınlarda ise 1 saat 47 dakika 27 saniye ile Aybige Su Irçağ birinciliği elde etti.

İtalyan eski milli yüzücü Tropeano, yarışın ardından yaptığı açıklamada, ilk kez bu yarışmaya katıldığını ve birinci olduğu için mutluluk duyduğunu ifade etti.

Organizasyon komitesi başkanı Polat Dede de bütün sporcuların sağlıklı bir şekilde yarışı tamamladığını kaydetti.

Yarışta dereceler şöyle oluştu:

Erkekler:

1- Egor Tropeano ( 1 saat 41 dakika 55 saniye)

2- Bekir Emrah Gemicioğlu (1 saat 50 dakika 24 saniye)

3- Kemal Baransel (1 saat 59 dakika 2 saniye)

Kadınlar:

1- Aybige Su Irçağ (1 saat 47 dakika 27 saniye)

2- Bengisu Avcı (1 saat 59 dakika 19 saniye)

3- Yasemin Altıntaş (2 saat 2 dakika 17 saniye)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Megisti-Kaş Yüzme Yarışı'nda İtalyan sporcu birinci oldu - Son Dakika

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