BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen serbest bırakıldı - Son Dakika
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BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen serbest bırakıldı

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Gaziantep Başpınar OSB'de grev yapan işçilere destek verdiği için tutuklanan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, 35 gün sonra tahliye edildi. Sendika, bu durumu 'direniş kazandı' diyerek duyurdu.

24.03.2025 18:37
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Aralarında AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan'ın fabrikasının da bulunduğu Başpınar OSB'deki işçi grevine destek veren Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen hakkında tutukluluğunun 35'nci gününde tahliye kararı verildi.

Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde düşük ücret ve kötü çalışma koşulları nedeniyle grev yapan işçilere destek verdiği için gözaltına alınan ve 17 Şubat'ta tutuklanan Mehmet Türkmen'in tahliye kararı, BİRTEK-SEN X hesabından duyuruldu.

"DAYANIŞMA GÜCÜ BİR KEZ DAHA KAZANDI"

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Direnişimiz kazandı! Başkanımız Mehmet Türkmen tahliye edildi. Patronların isteğiyle günlerdir hukuksuzca tutulan, özgürlüğünden mahrum bırakılan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen hakkında tahliye kararı verildi! İşçilerin mücadelesi, dayanışmanın gücü bir kez daha kazandı. Başkanımızı almaya gidiyoruz. Bu adaletsiz tutukluluğa karşı ses çıkaran, mücadeleyi büyüten tüm emek dostlarına teşekkürler. Şimdi, BİRTEKSEN'İ büyütme zamanı. Seferberlik çağrımızı büyütüyoruz. Her fabrikada, her atölyede örgütleneceğiz."

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen serbest bırakıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen serbest bırakıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • C. Mersin:
    İşçiye destek veriyor diye, işçilerin sendika başkanını tutuklamışlar. Ülkeye bak, adalete bak mınagoym 7 3 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    aköhpk 2 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen serbest bırakıldı - Son Dakika
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