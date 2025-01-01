Mekke'nin Fethi Anma Programı - Son Dakika
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Mekke'nin Fethi Anma Programı

Antalya'da AGD tarafından Mekke'nin fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenlendi, etkinlikler yapıldı.

01.01.2025 00:49
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Antalya'nın Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde, Mekke'nin fethinin 1394'üncü yılı dolayısıyla Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlendi.

Kepez ilçesindeki Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

AGD Antalya Şube Başkanı Sefa Koçak, buradaki konuşmasında, Mekke'nin fethinin insanlığın gördüğü en barışçıl ve erdemli fetih olduğunu söyledi.

Dernek olarak iyinin, doğrunun, faydalının ve adaletin yeryüzünden hakim olması için mücadele ettiklerini belirten Koçak, "Bunu yaparken, hangi renkten ve ırktan olursa olsun, tüm mazlumların yanında olmayı kendimize görev biliyoruz. Bu akşam, Mekke'nin fethini anarken, aynı zamanda Mekke'den Kudüs'e bir köprü kuracak ve 451 gündür Gazze'de devam eden anlı şanlı cihadımızın izzetini bir kez daha kuşanacağız." diye konuştu.

Koçak, Gazze ve Doğu Türkistan başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalardaki insanların maddi manevi yanında olmaya çalıştıklarını kaydetti.

AGD Kepez İlçe Başkanı Mustafa Sir ise, Mekke'nin fethinin sadece bir şehrin değil, bir medeniyetin, ahlakın ve adalet anlayışının yeniden doğuşu olduğunu söyledi.

Kudüs'ün ise İslam medeniyetinin vicdanı olduğunu dile getiren Sir, "Kudüs'ün mazlum çığlığı, yüreğimizde yankılanmaya devam ediyor. Bu gece bir kez daha haykırıyoruz. Kudüs yalnız değildir. Kudüs, bizim namusumuz ve onurumuzdur." dedi.

Konuşmaların ardından, Din Görevlileri Birliği Derneği (DİNBİRDER) Genel Başkanı Muhittin Hamdi Yıldırım Mekke'nin fethi ile ilgili konferans verdi.

Programda mehteran ve semazen gösterisi, sinevizyon gösterimi, şiir ve ilahi dinletisi yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde de Mekke'nin fethi kutlandı

AGD Muratpaşa Temsilciliği tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda da İstiklal Marşı okundu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Programda AGD Muratpaşa Temsilcisi Muammer Köken, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Çeşitli etkinliklerle devam eden program, Siyer-i Nebi ödüllerinin takdimi ve katılımcılar arasında gerçekleştirilen umre çekilişinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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