Meksika Devlet Başkanı: ABD\'den gelen silahların yarısı Teksas\'tan

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MEKSİKO, 15 Şubat (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, "ABD'den Meksika'ya giren silahların yarısı Teksas'tan geliyor" dedi.

Çarşamba günü düzenlenen olağan basın toplantısında konuşan Lopez Obrador, Teksas Valisi Greg Abbott'un daha sıkı sınır kontrollerinin başlıca savunucularından biri olmasına rağmen neden bu durumun devam etmesine izin verdiğini sorguladı.

Lopez Obrador, başkanlık görevinin başladığı Aralık 2018'den bu yana yaklaşık 50.000 silah ele geçirildiğini, bunların yüzde 70'inin ABD menşeli ve bu oranın yarısının da Teksas menşeli olduğunu söyledi.

Başkent Meksiko'da bulunan Ulusal Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lopez Obrador, "Peki, Teksas valisi buna nasıl bir yanıt veriyor?" ifadelerini kullandı.

Meksika, özellikle rakip suç örgütleri arasındaki şiddeti körükleyen ateşli silahların ülkeye girişini kontrol altına almak için defalarca kez ABD'yi daha fazla çaba göstermeye çağırmıştı.

Meksika hükümeti geçtiğimiz hafta "yüksek güçlü" tüfeklerin kaçakçılığıyla mücadelede ABD ve Kanada'dan destek istemişti.