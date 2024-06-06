Meksika Devlet Başkanı, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargoyu eleştirdi - Son Dakika
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Meksika Devlet Başkanı, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargoyu eleştirdi

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'deki bazı milletvekillerinin Küba'ya uygulanan Soğuk Savaş döneminden kalma ticaret ambargosunu desteklemeye devam ettiklerini belirtti. Obrador, ambargonun Küba'dan ABD'ye göçün tetikleyicilerinden biri olduğunu ve geçiş güzergahı olarak genellikle Meksika'nın kullanıldığını vurguladı. Devlet başkanı, Küba hükümetinin müzakere yürütmeye istekli olmasına rağmen, ABD'li politikacıların geçmişe takılıp kaldığını kaydetti ve ambargonun insan haklarının açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

06.06.2024 14:14
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MEKSİKO, 6 Haziran (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'deki bazı milletvekillerinin "geçmişe takılıp kaldıklarını" ve Küba'ya uygulanan Soğuk Savaş döneminden kalma ticaret ambargosunu desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

Obrador, Çarşamba günkü olağan basın toplantısında, 60 yıldan uzun süredir yürürlükte olan ambargonun Küba'dan ABD'ye göçün tetikleyicilerinden biri olduğunu ve geçiş güzergahı olarak genellikle Meksika'nın kullanıldığını vurguladı.

Devlet başkanı, Küba hükümetinin Washington ile müzakere yürütmeye istekli olmasına rağmen, "ABD'li politikacıların geçmişe takılıp kaldığını" kaydetti.

Obrador "Uzun süredir günümüz gerçeklerine uymayan bir politika izliyorlar" dedi.

Devlet başkanı, Küba'ya karşı uygulanan ambargonun "insan haklarının açık bir ihlali" olduğunu vurguladı.

Aralık 2018'de göreve gelen ve Eylül ayında görev süresi dolacak olan Obrador, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ticari ve mali yaptırımları defalarca kez kınadı.

Kaynak: Xinhua

Küba, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika Devlet Başkanı, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargoyu eleştirdi - Son Dakika

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