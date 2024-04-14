Meksika Devlet Başkanı Orta Doğu'da Çatışmaların Artmamasını Umut Ediyor

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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Orta Doğu'da çatışmaların artmamasını umduklarını bildirdi.

İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulunan Obrador, şu ifadeleri kullandı:

"Umarız Orta Doğu'daki çatışmalar artmaz. Savaş mantıksızdır, acı ve ölümle eş anlamlıdır. Bunun kimseye bir faydası yok, hatta savaş çığırtkanlığı yapanlara bile. Barışı ve evrensel kardeşliği destekleyelim. Siyasetin ve diğer şeylerin savaşı önlemek için icat edildiğini unutmamakta fayda var."

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.