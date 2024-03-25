Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesi halinde sınıra yapmak istediği duvar inşaatı projesini sürdüreceğini zannetmediğini belirtti.
ABD'de yayımlanan "60 Minutes" programına konuşan Lopez Obrador, göç kaosunun çözümünün duvar inşa etmekten geçmediğini belirterek, "Trump, Beyaz Saray'a dönerse duvar inşaatını sürdüreceğini sanmıyorum." dedi.
Lopez Obrador, Trump ile iyi çalıştıklarını belirterek, "Duvar hiçbir işe yaramaz. ABD göç sorununu çözmek istiyorsa Meksika'ya ihtiyacı var. Trump ile birbirimizi çok iyi anlardık. Her iki halkın da yararına olacak şekilde bir ticaret anlaşması imzaladık." diye konuştu.
Washington'un Latin Amerika ve Karayipler'deki fakir ülkelere milyarlarca dolar yardım taahhüdü olduğunu hatırlatan Lopez Obrador, bunun hayata geçmemesi halinde göçmen akışının artarak devam edeceği uyarısında bulundu.
"Yeni konvoyların gelmesi kaçınılmazdır"
Lopez Obrador, aralık ayında güney sınırından yaklaşık 250 bin kişinin geçtiğini vurgulayarak, "Orta Amerika başkanlarıyla konuştum, Venezuela ve Küba devlet başkanlarıyla da konuştuk ve onlardan göçmen akışının durdurulması için yardım talep ettim. Eğer kısa vadede göç akışına çözüm bulamazsak, yeni konvoyların gelmesi kaçınılmazdır." görüşünü aktardı.
Meksika'daki uyuşturucu kartellerine değinen Lopez Obrador, suç örgütleriyle hiçbir şekilde "diyalog" kurmayacağını ve hukukun gereğini yapması için mücadele ettiklerini söyledi.
Lopez Obrador, fentanile ilişkin ABD'den gelen eleştirilere yanıt olarak, "ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesinin (DEA) bu konuda tüm bilgilere sahip olduğunu düşünmüyorum. Çünkü fentanil ABD ve Kanada'da da üretiliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika › Güncel › Meksika Devlet Başkanı, Trump'ın duvar inşaatını sürdürmeyeceğini düşünüyor - Son Dakika
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