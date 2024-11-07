Meloni'den Trump'a Kutlama

Güncel

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ı seçim zaferi dolayısıyla kutladı.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Meloni ile Trump'ın telefonda görüştüğü belirtildi.

Başbakan Meloni'nin, seçim zaferi dolayısıyla Trump'ı kutladığı kaydedilen açıklamada, "Görüşme, Roma ile Washington'ı her zaman birbirine bağlayan sağlam ittifakı, stratejik ortaklığı, derin ve tarihi dostluğu teyit etmek için bir fırsattı." ifadesi yer aldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Başbakan Meloni ve Başkanlığa seçilen Trump, Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki kriz başta olmak üzere, tüm önemli uluslararası dosyalarda Avrupa Birliği ile ilişkiler çerçevesinde de istikrar ve güvenliği teşvik etme ortak amacıyla yakın koordinasyon içinde çalışma arzusunu ifade ettiler. Sonuç olarak, ortak değerler ve ilkeler üzerine kurulu olan mevcut mükemmel ikili ilişkileri daha da güçlendirme niyetinde olduklarını belirterek, yakın temasta olmak konusunda mutabık kaldılar."