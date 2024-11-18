Meloni, G20'de Küresel İttifaka Katıldıklarını Vurguladı

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, G20 Liderler Zirvesi'nde tanıtımı yapılan "Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak"a inançla katıldıklarını söyledi.

Meloni, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde ev sahipliği yaptığı G20 Liderler Zirvesi'nin açılış oturumuna katıldı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Meloni burada yaptığı konuşmada, bu yıl yürüttükleri G7 Dönem Başkanlıklarının öncelikli konularından birinin gıda güvenliği olduğunu belirterek, G20 Dönem Başkanı Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın bugün başlattığı "Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak"ına "inançla" katıldığını vurguladı.

Meloni, G7 ile G20 arasındaki işbirliğinin, "dönemin zorluklarının karmaşıklığına somut ve etkili çözümler bulma konusunda belirleyici olabileceğini" de savundu.

Karşılaşılan güçlüklerin birbirine bağlı zorluklar olduğunu dile getiren Başbakan Meloni, "Güney'in sorunlarının aynı zamanda Kuzey'in sorunları olduğunu ve bunun tersinin de geçerli olduğunu" ifade etti.

Başbakan Meloni, kaderlerinin birbirine bağlı olduğu bir gerçekliğe işaret ettiğini ve geçmişin kalıplarının dışında düşünmeleri gerektiğini kaydetti.