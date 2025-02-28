Meloni ve Sisi'den Orta Doğu zirvesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Meloni ve Sisi'den Orta Doğu zirvesi

Meloni ve Sisi, Orta Doğu'daki durumu ve iki ülke ilişkilerini görüştü, işbirliği vurgulandı.

28.02.2025 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki durumu ve iki ülke ilişkilerini ele aldı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Meloni ve Sisi'nin telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "İki lider, Orta Doğu'daki durumu değerlendirdi ve Gazze'nin istikrara kavuşturulması ve yeniden inşası için çalışmaya devam etmenin gerekliliği konusunda mutabakata vardı. Ayrıca, bölgedeki kalıcı ve adil bir barışa ulaşmak amacıyla siyasi diyaloğun yeniden canlandırılması gerektiğini vurguladılar." ifadeleri kullanıldı.

İtalya'nın Afrika'ya yönelik kalkınma hamlelerini içeren "Mattei Planı"na da işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmede, İtalya'nın Mattei Planı çerçevesinde eğitim, mesleki eğitim, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir tarım alanlarında başlattığı girişimler başta olmak üzere, ikili işbirliğinin ana konuları ele alındı. Ayrıca, Avrupa Birliği-Mısır Mutabakat Zaptı doğrultusunda göç dosyasıyla ilgili işbirliği de gündeme geldi."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Giorgia Meloni, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, İtalya, Dünya, Gazze, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meloni ve Sisi'den Orta Doğu zirvesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:44 Jose Mourinho’ya 4, Okan Buruk’a 1 maç men cezası Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a 1 maç men cezası
21:24 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel’den ilk açıklama Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel'den ilk açıklama
20:27 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler Öcalan'ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler
19:22 Bahçeli’nin el sıkmasıyla başladı, Öcalan’ın çağrısına kadar geldi İşte tarihi süreçte yaşananlar Bahçeli'nin el sıkmasıyla başladı, Öcalan'ın çağrısına kadar geldi! İşte tarihi süreçte yaşananlar
16:44 Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı
09:36 Hülya Avşar’dan şoke eden Kaya Çilingiroğlu paylaşımı Hülya Avşar'dan şoke eden Kaya Çilingiroğlu paylaşımı
09:30 Otomotiv devi kriz üstüne kriz yaşıyor Otomotiv devi kriz üstüne kriz yaşıyor
09:12 Zeynep Sever Demirel doğum anını paylaştı: İlk defa yaşıyor gibiyim Zeynep Sever Demirel doğum anını paylaştı: İlk defa yaşıyor gibiyim
09:05 Günler sonra ortaya çıktı Derbide Vincic’i şoke eden olay Günler sonra ortaya çıktı! Derbide Vincic'i şoke eden olay
08:59 Özel’den Beykoz Belediye Başkanı’nın gözaltına alınmasına ilk tepki Özel'den Beykoz Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasına ilk tepki
08:50 3 kadını öldüren sanık: Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım 3 kadını öldüren sanık: Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 02:51:22. #1.12#
SON DAKİKA: Meloni ve Sisi'den Orta Doğu zirvesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.