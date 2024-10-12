Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kars'ta İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Çeşitli programlar için Kars'a gelen Memişoğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü konferans salonunda basına kapalı düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı'na katılarak sorun ve talepleri dinledi.
Toplantıya Kars Valisi Ziya Polat, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Sağlık Müdürü Mücahit Aydın, hastane yöneticileri ve sağlık personeli katıldı.
Memişoğlu, toplantının ardından Harakani Devlet Hastanesini ziyaret etti.
Son Dakika › Güncel › Memişoğlu Kars'ta İl Değerlendirme Toplantısı'na Katıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?